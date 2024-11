Regierung fordert Union zu Kooperation bei Entlastung von Firmen auf

BERLIN (dpa-AFX) - Die rot-grüne Bundesregierung fordert die Union zur Zusammenarbeit auf, um die Wirtschaft zu entlasten. Die Wirtschaft könne jetzt nicht sechs Monate oder noch länger warten, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin. "Insofern glauben wir da an die Vernunft." Er sprach von Gesprächen, um eine Mehrheit im Bundestag zu finden. Es gehe nun nicht um parteipolitische Profilierung. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sei in einem engen Austausch auch mit Wirtschaftsvertretern.

Nach dem Scheitern der Ampel hat die rot-grüne Regierung keine Mehrheit mehr im Bundestag. Scholz sowie Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wollen Firmen bei den Netzentgelten und damit bei den Stromkosten entlasten. Möglich dazu wäre ein milliardenschwerer Bundeszuschuss.