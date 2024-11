Dr. Armin Hoffmann heute gewählt / Starke Standesvertretung aus NRW: Dynamisches Duo an der Spitze der Apothekerverbände (FOTO)

Pitt1234 schrieb heute 10:23

In den Geschäftsberichten findet man unter den operativen Cashflows die Auszahlungen zu den, …wie Bayer es nennt:

„Auszahlungen zur Beilegung von Verfahren im Rahmen der Rechtskomplexe zu Dicamba, Essure™ sowie insbesondere PCB und Glyphosat“

(die Zeile wird von Jahr zu Jahr länger…)

Das führte in den letzten Jahren zu Abflüssen in Höhe von (in Mio €):

2024 (Q1,Q2,Q3) 384

2023 2.089

2022 1.165

2021 4.259

2020 3.938

Summe: 11.835

(die Auszahlungen wurden zuletzt zumindest wieder weniger…)



Ich denke nach dem Schaffner Urteil werden vermutlich wieder mehr Kläger bereit sein sich Außergerichtlich zu einigen.

Zumindest deuten die zuletzt (vermehrt wie mir scheint??) zurückgezogenen Klagen darauf hin.

https://www.robertkinglawfirm.com/personal-injury/roundup-lawsuit/



Ich würde nicht behaupten, das amerikanische Rechtssystem zu verstehen, aber bitte „take an educated guess“:

Z.B.: Die von Bayer verlorene Klage (Fall McKivison) bei der am 4. Juni 2024 vom Philadelphia Court of Common Pleas die Strafe auf über 400 Mio festgelegt wurde und bei der Bayer in Berufung gehen möchte: Wie werden die Berufungsrichter aus diesem Bezirk (…s.Schaffner) wohl entscheiden?



Wie der weitere weg über den Supreme Court (Annahme ja oder nein/ Ausgang/ usw.) ausgeht: keine Ahnung. Aber ob dort die Rechte der Bundesbehörden gestärkt werden? Zumindest gibt es stimmen dagegen z.B.: https://harvardlawreview.org/blog/2024/11/preempting-toxic-torts-third-circuit-opens-split-on-cancer-warnings-in-schaffner-v-monsanto/

In jedem Fall stärkt es bis dato die Position Bayers im Zuständigkeitsgebiet des Third Circuit Court. Uns so langsam wird das Glypostathema auch etwas überschaubarer.



Was die PCB Klagen angeht. Warten auf’s Christkind. Vermutlich gibt es beim Sky Valley Education Prüfungsfall Mitte Dezember Neuigkeiten. Bis stand Heute zumindest würde ich die PCB Klagen als weniger gewichtig einstufen als das Glyphosat Thema. Insbesondere die möglichen ¬¬¬Klagen zur Einforderung der Haftungsfreistellungen lassen hoffen. Das mag sich aber ändern.



Zu den unwichtigeren operativen Themen:

Die Pharmaceuticals Pipeline sieht besser aus als noch vor ein/zwei Jahren gedacht. Nubeqa und Kerendia entwickeln sich gut. Mit Eylea 8mg gewinnt man bei den Patentabläufen einiges an Zeit. Acoramidis and Elinzanetant stehen in den Startlöchern. Xarelto läuft aus, wird aber zumindest 2025 noch Umsatz generieren. Die bisherigen Parkinson Ergebnisse sehen auch gut aus, auch wenn das noch dauern wird. Und vielleicht wird Asundexian (Oceanic Stroke läuft ja noch) kein totaler Rohrkrepierer…



Crop Sience erwartet (mal wieder) ein Übergangsjahr. Die Dicamba Zulassungen in USA lassen vermutlich bis zur Aussaat 2026 auf sich werten. Auch wenn das wohl die Lebensmittelinflation antreiben wird. Baumwolle leidet da im Schlapptau. Mal sehen wie es bei der neuen Administration aussehen wird. Und wenn Kennedy sich mit einem Burger von McDonnalds fotografieren lässt, nun dann, da wird jemand anderes wohl die Entscheidungen treffen…lol. In Südamerika wird’s mit dem Anbau schwieriger. Die Generika drücken die Margen.

Die Pipeline ist aber sehr gut gefüllt. Der Kurzhalmmais sieht sehr vielversprechend aus. Die großen Hoffnungsträger werden aber erst in den nächsten Jahren fertig: https://www.bayer.com/media/bayer-bringt-zehn-blockbuster-in-zehn-jahren-auf-den-markt/



Consumer Health läuft ohne viel Aufsehens, was im Konzern ja eine erfreuliche Ausnahme darstellt…😉



Die Wertberichtigungen (primär auf den Monsanto Kauf) sind gesetzt. Und trotz Auszahlungen für die Rechtsstreitigkeiten wird für 2024 von 2-3 Mrd. Free Cashflow ausgegangen. Dividende gibt’s im faktisch nicht. Also geht im Grunde alles in Kreditrückzahlung und mögliche Akquisitionen. Laut Prognose will man 1-2 Mrd. Kredite zurückführen, was passen sollte.



Der nächste Fahrplan wird wohl von der PCB Entscheidung abhängen. Somit ist Bayer bis dahin weniger Invest sondern mehr Hoffnung und Zock. Man liest von einer 50/50 Chance. Danach kommt der SC Antrag. Und vielleicht irgendwann wieder die Operativen Aussicht. Klimakapriolen und sinkende Anbauflächen, zunehmende Bevölkerung und Lebensmittelinflation. Das wird vermutlich irgendwann auch an den Kapitalmerkten wieder ein Thema. Irgendwann..