Sicheres Einkommen trotz Wirtschaftskrise mit der richtigen Qualifikation (FOTO)

München (ots) - Die wirtschaftliche Lage hierzulande stellt viele Unternehmen

vor Herausforderungen. Um Kosten einzusparen, entlassen viele Arbeitgeber

reihenweise Personal. Das führt zu Unsicherheiten auf dem Arbeitsmarkt, und

viele Fachkräfte müssen ihre beruflichen Perspektiven neu überdenken.

Technologische Fortschritte, zunehmender Wettbewerb und der Einsatz

automatisierter Prozesse haben zudem dazu geführt, dass in manchen Bereichen

weniger qualifizierte Experten gebraucht werden.



Um sich für die Zukunft gut aufzustellen, empfehlen sich Berufsfelder, für die

auch auf lange Sicht ein hoher Bedarf besteht. Hier gilt der Vertrieb als

sichere Karrieremöglichkeit. Gerade in Zeiten des Konsumrückgangs benötigen

Unternehmen Vertriebsexperten, die es schaffen, Kunden zu erreichen und zu

überzeugen. Zudem ist der Einstieg ohne weiteres auch für Quereinsteiger

möglich. Nachfolgend wird aufgeführt, auf welche Eigenschaften es ankommt, um

erfolgreich im Vertrieb zu arbeiten.





Veränderungen des Arbeitsmarktes durch Umverteilung von JobsEine Kündigungswelle in einer Branche ist oftmals nicht zwingend mit dem Verlustvon Arbeitsplätzen an sich gleichzusetzen. Häufig erfolgt lediglich eineUmverteilung von Stellen, die in einem Bereich entfallen, in anderen jedoch neuentstehen. Das bedeutet, dass Arbeitskräfte in Wachstumsbranchen verlagertwerden.Diese Entwicklung zeigt sich besonders in der Industrie, wo derAutomatisierungsgrad stark zugenommen hat. Dadurch werden für vieleArbeitsprozesse weniger Mitarbeiter benötigt, da diese zunehmend automatisiertoder durch KI unterstützt werden. Im Gegensatz dazu wächst dieDienstleistungsbranche deutlich, da in vielen Bereichen der persönliche Kontaktweiterhin unverzichtbar ist. Dies gilt besonders im Verkauf, wo menschlicheEigenschaften und Fähigkeiten entscheidend sind.Wichtige Qualifikationen für den Aufstieg in VertriebspositionenWer sich für die Zukunft gut aufstellen möchte, sollte sich frühzeitigumorientieren und Branchen auswählen, für die gute Prognosen und einlangfristiger Bedarf bestehen. Der digitale Vertrieb bildet in dieser Hinsichteine optimale Wahl, auch für Quereinsteiger, denn er erfordert keinelangwierigen Ausbildungen oder einen konkreten Hochschulabschluss. Mit denrichtigen Fähigkeiten ist es ein Leichtes, erfolgreich in die Vertriebsbrancheeinzusteigen:Empathie und kommunikative KompetenzenIm Vertrieb ist eine gute Kommunikation das A und O. Man muss in der Lage sein,Sachverhalte nachvollziehbar zu erklären und dabei immer auch die Wünsche und