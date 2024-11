GLOBALER UND NATIONALER TRACKER FÜR DIE ONLINE-SICHERHEIT VON KINDERN ANGEKÜNDIGT

Global Cybersecurity Forum und DQ Institute vereinbaren Einführung des Index zum Schutz von Kindern im Cyberspace (Child Protection in Cyberspace; CPC) im Jahr 2025

SINGAPUR, 27. November 2024 /PRNewswire/ -- Die Vorstellung des Index für den Schutz von Kindern im Cyberspace (Child Protection in Cyberspace; CPC) auf dem Global Cybersecurity Forum (GCF) stellt einen bahnbrechenden Meilenstein in den weltweiten Bemühungen zum Schutz von Kindern im Internet dar, der vom Global Cybersecurity Forum Institute und dem DQ Institute angekündigt wurde. Diese Ankündigung erfolgte während des Child Protection in Cyberspace (CPC) Summit auf der GCF-Jahrestagung am 2. und 3. Oktober 2024, die gemeinsam vom Global Cybersecurity Forum Institute, der Internationalen Fernmeldeunion (ITU), UNICEF, der WeProtect Global Alliance und dem DQ Institute organisiert wurde. Die vom saudischen Kronprinzen und Premierminister Mohammed bin Salman ins Leben gerufene CPC-Initiative unterstreicht das globale Engagement zur Förderung des digitalen Wohlergehens von Kindern weltweit.