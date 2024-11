Spritpreise steigen zum Monatsende

München (dts Nachrichtenagentur) - Die Preise an den Tankstellen in Deutschland sind zuletzt für beide Kraftstoffsorten gestiegen.Ein Liter Super E10 kostete am Dienstag im bundesweiten Mittel 1,668 Euro und damit 1,3 Cent mehr als vor einer Woche, teilte der ADAC am Mittwoch mit. Der Dieselpreis lag demnach bei 1,608 Euro, ein Anstieg von ebenfalls 1,3 Cent im Wochenvergleich.Aus Sicht des Automobilklubs ist das derzeitige Preisniveau von Super E10 trotz der Verteuerung "angemessen". Ein Blick auf die Preisauswertung vor vier Wochen zeige einen nahezu identischen Benzinpreis und das bei einem damals etwas geringeren Rohölpreis und einem deutlich stärkeren Euro.Der Unterschied zwischen den Kraftstoffsorten veränderte sich durch die jüngste Entwicklung nicht: Ein Liter Diesel kostet damit im Schnitt weiterhin 6,0 Cent weniger als ein Liter E10. Die geringe Preisdifferenz zu Benzin ist laut ADAC aktuell auch mit der in den letzten Wochen gestiegenen Heizölnachfrage zu erklären. Diesel ist das nahezu gleiche Produkt wie Heizöl, wird jedoch anders besteuert. Da in der kalten Jahreszeit die Heizölnachfrage stärker wird und Heizöl deswegen meist teurer wird, verringert sich in dieser Zeit oftmals der Preisunterschied von Diesel zu Benzin.