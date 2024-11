Goldman Sachs warnt: Nur noch 3 Prozent jährliche Rendite im S&P 500

In diesem Monat hat der US-Leitindex S&P500 erstmals die Marke von 6000 Punkten geknackt. Seit Anfang Januar liegt das Plus bei rund 26 Prozent, in den vergangenen 24 Monaten legte der Index sogar um 50 Prozent zu - eine historische gute Bilanz.

Doch hinter diesem Erfolg steckt eine ungleiche Verteilung: Die sogenannten Magnificent 7 haben im laufenden Jahr 41 Prozent zugelegt, während die übrigen 493 Unternehmen nur 18 Prozent Kursplus eingefahren haben. Diese sieben Schwergewichte verantworten damit fast die Hälfte der Gesamtgewinne des Index. Aber ist diese Konzentration Grund zur Beunruhigung? Die Meinungen gehen auseinander.