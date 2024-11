Automobilzulieferer Elringklinger schließt Standort im Harz

cash_is_king schrieb 06.02.24, 13:39

Wenn man in der deutschen Automobilindustrie unter die Motorhaube guckt, kann es einem gruseln. Ein paar Eckpunkte: das bestverkaufte E-Auto der Welt ist ein Tesla. VW war 20 Jahre lang Marktführer in China. Jetzt ist es BYD. Wer hat ein Ladenetz in Deutschland aufgebaut? Tesla (die mittlerweile mehr als 11.000 neue Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen haben). Zum Thema "Deutsche Automobilhersteller verdienen sehr gut": VW hatte in Q1 2023 eine Umsatzrendite von mageren 5%.



Man kann an der Ampel vieles kritisieren. Die Probleme der Autoindustrie sind allerdings a) deutlich älter und b) zu großen Teilen hausgemacht. Es ist nicht die Verantwortung der Regierung, dass VW seine Probleme im Softwarebereich nicht in den Griff bekommt oder Audi und Daimler die neuen Modelle nicht so zügig in den Markt bekommen, wie sie sich vorgenommen haben. Der Q4 und Q8 Etron fallen bei den chinesischen Kunden durch, der Q6 kommt vorauss. erst 2025. Audi muss die Technik des chinesischen Joint Venture-Partners Saic nutzen, weil sie es allein nicht hinbekommen.



VW hat beim Dieselbetrug 30 Milliarden EUR versenkt, die man an anderen Stellen gut hätte gebrauchen können. Hätte man sich weniger an den Verbrenner geklammert, wären die neuen E-Modelle jetzt fertig und man müsste nicht überrascht feststellen, dass ausländische Hersteller in diesem Feld führend sind. DAS ist es, was der deutschen Automobilindustrie massiv geschadet hat.



Davon abgesehen: Deutschlands Städte sind voll mit Autos, während die Wohnbebauung weiter nachverdichtet wird (wenn auch aktuell langsamer) - wie man da noch mehr und deutlich größere Autos in die Städte quetschen will, ist mir ein Rätsel. Paris und London sind da deutlich weiter als Berlin oder Köln im Lernprozess, dass es so nicht weiter geht - von den Holländern nicht zu reden. Aber das Leben ist natürlich viel einfacher, wenn man für alles einen Schuldigen hat. Was wäre, wenn die Ampel morgen zurücktreten und Habeck nur den heimischen Blumenkasten bewirtschaften würde? Würde das VW befähigen, endlich marktfähige Software produzieren zu können?



Klar, man könnte versuchen, die Zeit zurückzudrehen und sagen: wir konzentrieren uns weiter voll auf den Verbrenner. VW hat 2022 in Deutschland 998.000 Fahrzeuge ausgeliefert. In China waren es 3.182.428. Ich glaube nicht, dass die Chinesen zurückgehen zum Verbrenner. Die deutschen Hersteller verkaufen ca. 85% ihrer Fahrzeuge außerhalb Deutschlands. Jedes im Ausland weniger verkaufte Auto verschlechtert in der Konzernbilanz die Fixkostendegression.



Ich war vor einigen Jahren in der Autostadt in Wolfsburg. VW ist richtig gut darin, die Erfolge der Vergangenheit zu feiern. Tolle Ausstellung, kann ich jedem Autofan nur ans Herz legen. Selbstkritik / Aufarbeitung des Diesel-Skandals? Komplette Fehlanzeige? Ideen für zukünftsfähige Mobilitätskonzepte in Großstädten oder bzgl. Antriebstechnik? Komplette Fehlanzeige. Im Hinblick auf die Zukunft hat man bei VW offenbar keine einzige Idee, die man präsentieren kann. Das war der Moment, wo mir klar war, dass VW in meinem Wertpapierdepot keinen Platz bekommt.