Endeavour Silver Corp. gibt Abschluss seiner Bought-Deal-Finanzierung über 73 Mio. USD bekannt

VANCOUVER, British Columbia, 27. November 2024 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. („Endeavour“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silve ...) (TSX: EDR, NYSE: EXK) freut sich, den Abschluss seiner am 20. November 2024 angekündigten Platzierung bekannt zu geben, für die auch ein Wertpapierprospekt ausgegeben wurde. Es wurden insgesamt 15.825.000 Stammaktien („Stammaktien“) zum Preis von 4,60 USD pro Stammaktie ausgegeben und daraus ein Gesamt-Bruttoerlös in Höhe von 72.795.000 USD erzielt (die „Platzierung“). Die Platzierung erfolgte unter der Leitung von BMO Capital Markets, zusammen mit einem Konsortium von Underwritern, das sich aus CIBC World Markets Inc., TD Securities Inc., Ventum Financial Corp. und H.C. Wainwright & Co., LLC (die „Underwriter“) zusammensetzte.