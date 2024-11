Alexander Schuh von der Alexander Schuh GmbH verrät, wie Unternehmen versteckte Kosten in ihrem Fuhrpark identifizieren und senken können (FOTO)

Friedrichsdorf (ots) - Unübersichtliche Kostenstrukturen, ineffiziente Prozesse

und ungenutzte Potenziale: In vielen Unternehmensfuhrparks schlummern erhebliche

Einsparungsmöglichkeiten. Dennoch setzen sich nur die wenigsten Unternehmen

damit auseinander - oft, weil sie nicht wissen, worauf zu achten ist. Wie also

können versteckte Kosten aufgedeckt und die Strukturen dahinter nachhaltig

optimiert werden?



Unternehmen mit eigenem Fuhrpark sehen sich häufig mit der Herausforderung

konfrontiert, ihre Kosten vollständig zu überblicken. Oftmals bleiben versteckte

Ausgaben unentdeckt - von unerwartet hohen Kosten bei der Rückgabe über

ineffiziente Fahrzeugauslastung bis hin zu kostspieligen Schäden. Das Ergebnis:

steigende Betriebskosten, die sich auf Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität

auswirken. Zwar wollen viele Unternehmen diese Situation verbessern, stoßen

dabei jedoch nicht selten auf Hindernisse. Häufig mangelt es an den notwendigen

Analyse-Tools oder spezifischem Fachwissen, um Optimierungspotenziale zu

identifizieren und vollständig auszuschöpfen. "Wenn solche Probleme ungelöst

bleiben, verlieren Unternehmen nicht nur Geld, sondern gefährden langfristig

auch ihre Stabilität", warnt Alexander Schuh, Geschäftsführer der Alexander

Schuh GmbH.







erzielen und die Effizienz eines Fuhrparks enorm steigern", fügt er hinzu.

Alexander Schuh steht mit seiner langjährigen Erfahrung, innovativen Ansätzen

und einem Team hochqualifizierter Spezialisten Unternehmen mit Fuhrparks

jeglicher Größe als verlässlicher Partner zur Seite. Unter der Marke "Alexander

Schuh - Die Mobilitätsexperten" entstehen unabhängige und umfassende

Mobilitätskonzepte, die weltweit erfolgreich umgesetzt werden. Vom effizienten

Fuhrparkmanagement über attraktive Mitarbeiterbenefits bis hin zur Einhaltung

modernster Nachhaltigkeitsstandards deckt das Dienstleistungspaket alle

relevanten Bereiche ab. Seine umfassende Expertise und seine Arbeit als Berater

und Speaker, zuletzt auf der renommierten Fleet APAC im Asien-Pazifik-Raum,

unterstreichen seine führende Rolle in der Branche. Wie Unternehmen versteckte

Kosten seiner Erfahrung nach aufdecken und eliminieren können, verrät Alexander

Schuh von der Alexander Schuh GmbH anhand der folgenden Tipps.



1. Bewertung von Leasingraten und Leasing-Strategie



Die Leasingbedingungen eines Unternehmens sollten regelmäßig überprüft und

