Luftwaffe übergibt Nato-Luftraumüberwachung über dem Baltikum

LIELVARDE (dpa-AFX) - Die Bundeswehr hat nach neun Monaten die Führung des Nato-Einsatzes zur Luftraumüberwachung über den baltischen Staaten an die Niederlande übergeben. "Das Nato Air Policing ist für die Sicherheit der Menschen in Lettland und im Baltikum von größter Bedeutung", sagte Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, bei einer Zeremonie auf der lettischen Luftwaffenbasis Lielvarde. Besonders in den an Russland grenzenden drei Ostseestaaten im Nordosten Europas könne man angesichts des inzwischen mehr als 1000 Tagen anhaltenden Angriffskriegs Russland gegen die Ukraine die Bedeutung der kollektiven Verteidigung verstehen.

Deutschland hatte das sogenannte Nato Air Policing Baltikum im März 2024 übernommen. Dafür wurden bis zu fünf Eurofighter und wechselnde Kontingente von rund 200 deutsche Soldaten nach Lettland verlegt. "Deutschland ist und bleibt ein verlässlicher Freund und Partner aller baltischen Staaten. Und die Luftwaffe steht fest an der Seite Lettlands und des gesamten Baltikums", betonte Gerhartz, der selbst mit einem Eurofighter nach Lettland geflogen war.