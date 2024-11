Aktien: Schreckliche Aussichten für 2025?! Die Wirtschaftsdaten zeigen schreckliche Aussichten für das kommende Jahr 2025! Oder? In dieser Ausgabe befassen wir uns damit, welche Risiken wir aktuell am Markt sehen und was es für Trader und Investoren besonders zu beachten gilt in dieser schwierigen Marktphase.