3 ETFs, die jetzt den MSCI World, DAX und S&P 500 outperformen

So kommt es beispielsweise seit der US-Wahl zu stärkeren Umschichtungen. Während in den vergangenen Jahren vor allem große, international agierende Konzerne ( Large Caps ) die Performance antrieben, sind es seit dem 06. November 2024 eher kleinere US-Werte ( Small Caps ), die den breiten Markt und bekannte Indizes wie den MSCI World, den DAX und den S&P 500 überflügeln.

Zunächst erscheint es unmöglich, mit ETFs verschiedene Indizes zu übertreffen oder sie zu unterbieten, da sie selbst immer nur einen Index nachbilden. Doch dies trifft tatsächlich in vielen Fällen heute nicht mehr zu. So kreieren ETF -Anbieter mittlerweile für jede Strategie und Region als auch jedes Marktsegment einen eigenen Index, deren Entwicklung von den Hauptindizes abweicht.

Der gewählte US-Präsident Donald Trump steht für eine protektionistische Wirtschaftspolitik, die selbst vor großen Partnerländern und Regionen wie Kanada und Europa nicht haltmacht. Während es dabei auch zahlreiche Verlierer gibt, zu denen wahrscheinlich auch der amerikanische Konsument zählen wird, der sich doch eigentlich niedrigere Preise gewünscht hatte, gibt es auch viele Gewinner-Unternehmen.

Als Anleger besitzen wir hingegen den Vorteil, uns den Gegebenheiten stets anpassen zu können.

Seit dem 06. November 2024 sind nun vor allem folgende ETFs gefragt:

1. SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Dieser Indexfonds investiert in etwa 1.739 kleinere US-Firmen, die im Durchschnitt eine Marktkapitalisierung von 1.345 Millionen US-Dollar aufweisen und niedrig bewertet sind. So beträgt ihr durchschnittliches Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) 1,47 und ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 14,14 (27.11.2024).

Vor allem im November 2024 hat der ETF stärker als der MSCI World, S&P 500 und DAX abgeschnitten. In ihm sind Unternehmen wie United States Steel, Performance Food Group und Jackson Financial enthalten, die fast ausschließlich in den USA aktiv sind und somit vom Politikwechsel profitieren.

Der SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF thesauriert seine Erträge, besitzt eine geringe jährliche Gesamtkostenquote von nur 0,30 Prozent und verwaltet derzeit etwa 594,03 Millionen US-Dollar (27.11.2024).

2. iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Dieser im Mai 2008 in Irland aufgelegte Indexfonds performt nicht nur seit der US-Wahl besser als der MSCI World, S&P 500 und DAX, sondern liegt auch seit seiner Auflage vor den Leitindizes. Die Gründe dafür könnten eine stärkere Konzentration auf weniger und ein leicht höherer Anteil der am stärksten gewichteten Positionen sein.

Der ETF investiert in 660 verschiedene kleinere US-Unternehmen, die mit KBV 1,76 und KGV 18,09 nur leicht höher als die Aktien des Value-Small-Cap-ETFs bewertet sind.

Der iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF schüttet seine Erträge aus, kostet jährlich ebenfalls nur 0,30 Prozent des investierten Betrages und verwaltet aktuell 2.964,7 Millionen US-Dollar (27.11.2024).

3. L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Auch dieser Indexfonds schneidet seit der USA-Wahl besser als viele bedeutende Indizes ab. Er investiert in etwa 1.030 US-Small-Caps aus dem Russell-2000-Index, die bestimmte Qualitätskriterien erfüllen, dafür aber meistens höher bewertet sind. Dazu zählen in der Regel überdurchschnittliche Kapitalrenditen und Gewinnmargen sowie ein hohes Wachstum.

Der L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF wurde im September 2008 aufgelegt, kostet jährlich 0,30 Prozent der Investitionssumme, thesauriert seine Erträge und verwaltet 205 Millionen Euro (27.11.2024).

Fazit: US-Small-Cap-ETFs

Die zu erwartende Politik der Republikaner kommt vor allem kleineren US-Firmen zugute, sodass entsprechende ETFs derzeit deutlich stärker als internationale Großkonzerne und bekannte Indizes wie der MSCI World, S&P 500 und DAX abschneiden.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte

