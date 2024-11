SDAX trotzt Abwärtstrend: Top-Performer im Fokus, DAX schwächelt

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die führenden Aktienindizes eine gemischte Performance. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen Rückgang von 0,35% und steht aktuell bei 19.251,79 Punkten. Ähnlich verhält sich der MDAX, der um 0,26% nachgibt und bei 26.193,17 Punkten notiert. Der TecDAX zeigt mit einem Minus von 0,52% auf 3.390,01 Punkte die deutlichste Abwärtsbewegung unter den deutschen Indizes. Im Gegensatz dazu kann der SDAX als einziger deutscher Index einen positiven Trend aufweisen, indem er um 0,32% zulegt und bei 13.384,89 Punkten steht. Auf internationaler Ebene zeigt der Dow Jones eine relativ stabile Entwicklung mit einem leichten Rückgang von 0,03% und notiert bei 44.835,58 Punkten. Der S&P 500 hingegen verzeichnet einen deutlicheren Rückgang von 0,44% und steht bei 5.994,27 Punkten. Insgesamt dominieren heute die negativen Vorzeichen, wobei der SDAX als positive Ausnahme hervorsticht. Die internationalen Märkte zeigen ebenfalls eine überwiegend negative Tendenz, wobei der Dow Jones nahezu unverändert bleibt.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Vonovia mit einem Plus von 2.80%.Brenntag folgt mit 2.34% und Henkel VZ mit 2.28%. Diese Unternehmen konnten sich in einem herausfordernden Marktumfeld behaupten und verzeichnen solide Kursgewinne.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die deutliche Verluste hinnehmen mussten. Commerzbank verzeichnete einen Rückgang von -1.60%, gefolgt von MTU Aero Engines mit -1.64% und Zalando, das mit -1.85% den größten Verlust unter den DAX-Werten erlitt.Im MDAX stechen die Topwerte hervor, angeführt von Aroundtown mit einem beeindruckenden Plus von 8.96%. Lanxess und FUCHS Pref folgen mit 2.81% und 2.43% und zeigen ebenfalls eine positive Performance.Die MDAX-Flopwerte hingegen zeigen eine negative Tendenz, insbesondere Hugo Boss, das mit -4.95% den größten Rückgang verzeichnet. HelloFresh und SILTRONIC AG folgen mit -2.95% und -2.14%.Im SDAX sind die Topwerte stark, angeführt von STRATEC mit einem beeindruckenden Anstieg von 12.16%. AUTO1 Group und PATRIZIA konnten ebenfalls zulegen, mit 3.85% und 3.38%.Die Flopwerte im SDAX zeigen ebenfalls negative Entwicklungen, wobei CEWE Stiftung mit -2.67% und ADTRAN Holdings mit -2.68% signifikante Verluste hinnehmen mussten. SAF-HOLLAND folgt mit -2.94%.Die TecDAX-Topwerte sind ebenfalls positiv, angeführt von CompuGroup Medical mit 2.43%. SMA Solar Technology und Eckert & Ziegler folgen mit 2.34% und 2.14%.Die TecDAX-Flopwerte zeigen negative Kursentwicklungen, wobei Jenoptik mit -2.00% und AIXTRON mit -2.05% Rückgänge verzeichnen. SILTRONIC AG ist mit -2.14% ebenfalls unter Druck.Im Dow Jones zeigen die Topwerte eine moderate Performance, angeführt von Merck & Co mit 1.65%. Walt Disney und Johnson & Johnson folgen mit 1.41% und 1.30%.Die Flopwerte im Dow Jones sind stark negativ, insbesondere Salesforce mit einem Rückgang von -3.87%. NVIDIA und IBM folgen mit -3.21% und -1.50%.Die Topwerte im S&P 500 sind von starker Performance geprägt, angeführt von Verisign mit 4.63%. Ulta Beauty und Estee Lauder Companies Registered (A) folgen mit 4.39% und 3.68%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen erhebliche Verluste, insbesondere Autodesk mit -7.73%. Constellation Energy und CrowdStrike Holdings Registered (A) folgen mit -5.44% und -5.22%.