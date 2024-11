Israel warnt vor Rückkehr in den Süden des Libanons

BEIRUT/TEL AVIV (dpa-AFX) - Nach Beginn einer Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz hat Israel Anwohner aus dem Süden des Libanons eindringlich davor gewarnt, bereits jetzt in ihre Wohnorte zurückzukehren. Es sei ihnen verboten in zuvor von Israel evakuierte Gegenden zu kommen und sich den israelischen Soldaten, die dort noch immer stationiert sind, zu nähern, teilte ein Sprecher der Armee auf Arabisch auf der Plattform X mit. "Jede Bewegung in diese Bereiche bringt Sie in Gefahr." Seit den frühen Morgenstunden haben sich Tausende Menschen auf den Weg zurück in den Südlibanon gemacht.

Es sei den Libanesen auch untersagt, sich zwischen 17.00 Uhr Ortszeit (16.00 Uhr MEZ) und 07.00 (06.00 Uhr MEZ), vom Litani-Fluss aus in weiter südlich gelegene Gebiete zu bewegen. Menschen, die bereits in dieser Gegend seien, sollten an dem Ort bleiben, an dem sie sich derzeit aufhielten, so der Sprecher weiter.

Auch Libanons geschäftsführender Ministerpräsident Nadschib Mikati appellierte an die Rückkehrer, sich Zeit zu lassen und auf die Anweisungen der libanesischen Armee zu warten. Das libanesische Militär will, dass die Menschen auf den Abzug der israelischen Streitkräfte warten. Diese sollen gemäß der Feuerpausen-Vereinbarung schrittweise innerhalb von 60 Tagen den Libanon verlassen. Das Abkommen sieht zudem vor, dass sich die Hisbollah hinter den Litani-Fluss etwa 30 Kilometer nördlich der israelische-libanesischen Grenze zurückzieht.