Kursgewinne im weiter freundlichen Umfeld

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,41 Prozent auf 110,78 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Titel fiel entsprechend auf 4,25 Prozent.

Die Anleihen knüpften damit an ihren Aufwärtstrend seit Mitte November an. Wegen des Thanksgiving-Feiertags am Donnerstag und eines damit verbundenen langen Wochenendes wurde zur Wochenmitte die Veröffentlichung von Konjunkturdaten vorgezogen, sodass Anleger eine Reihe von Wirtschaftsnachrichten verarbeiten mussten. Unter dem Strich änderten diese jedoch kaum etwas an dem weiterhin freundlichen Stimmung am Anleihemarkt.

So stieg der PCE-Deflator der persönlichen Konsumausgaben, eine Kennzahl zur Preisentwicklung, um 2,3 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat und damit wie erwartet. Diese Kenngröße ist das bevorzugte Preismaß der Notenbank und wird daher an den Finanzmärkten stark beachtet. Die Fed hatte im September die Zinswende mit einer deutlichen Senkung um 0,50 Prozentpunkte eingeläutet. Bei der nächsten Zinsentscheidung im Dezember wird an den Märkten eine weitere Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte erwartet./la/he