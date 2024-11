DeFi Technologies-Tochtergesellschaft Valour lanciert erstes Dogecoin (DOGE) ETP Skandinaviens an der Spotlight-Börse

Einführung von Valour Dogecoin (DOGE) SEK ETP: Das Tochterunternehmen von DeFi Technologies, Valour Inc., führt Valour Dogecoin (DOGE) ETP (ISIN: CH1108679320) an der schwedischen Spotlight-Börse ein und ist damit erstes Dogecoin-ETP in Skandinavien. Mit dieser Einführung erweitert Valour sein Angebot an digitalen Assets und bietet Anlegern Zugang zu Dogecoin, dem siebtgrößten digitalen Vermögenswert weltweit mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 59,5 Mrd. US-Dollar.





Dogecoin ist eine digitale Open-Source-Peer-to-Peer-Währung, die ursprünglich als unterhaltsame Alternative zu Bitcoin gedacht war. Sie wurde im Dezember 2013 von den Software-Ingenieuren Billy Markus und Jackson Palmer entwickelt und zeigt den Shiba-Inu-Hund aus dem Meme „Doge" als Logo. Trotz seiner humorvollen Anfänge hat Dogecoin eine loyale Community entwickelt und auf dem Kryptowährungsmarkt eine beachtliche Zugkraft erlangt. Die Währung nutzt ein dezentrales Netzwerk und die Blockchain-Technologie, um sichere und schnelle Transaktionen zu ermöglichen. Ähnlich wie Bitcoin verwendet die Dogecoin-Blockchain einen Proof-of-Work-Konsensmechanismus, bei dem Miner komplexe mathematische Probleme lösen müssen, um Transaktionen zu validieren und das Netzwerk zu sichern. Für ihre Bemühungen werden die Miners mit Dogecoin belohnt und tragen so zur Verbreitung und Sicherheit des Coins bei. Dogecoin wird häufig als Trinkgeld für Ersteller von Onlinecontent verwendet und wurde in verschiedenen wohltätigen Initiativen eingesetzt, ganz im Sinne seines gemeinschaftsorientierten Ethos.





Strategische Produkterweiterung: Die Einführung des Valour Dogecoin ETP unterstreicht das Engagement von Valour, in einer sich rasch entwickelnden Finanzlandschaft innovative Anlagemöglichkeiten für digitale Vermögenswerte zu bieten. Durch die Notierung dieses ETP an der Spotlight-Börse bietet Valour skandinavischen Anlegern Zugang zu Dogecoin – einer Kryptowährung, die nach den US-Präsidentschaftswahlen stark an Bedeutung gewonnen hat. Der erneute Aufschwung, der durch hochkarätige Befürworter und ein gesteigertes öffentliches Interesse angeheizt wurde, spiegelt die wachsende Attraktivität von Dogecoin wider. Diese Initiative steht im Einklang mit der Strategie von Valour, den Zugang zu einer breiten Palette digitaler Vermögenswerte zu erweitern und damit den sich ändernden Präferenzen der Anleger in der Region Rechnung zu tragen.

TORONTO, 27. November 2024 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. („Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein auf Kryptowährungen spezialisiertes Technologieunternehmen, das bei der Verschmelzung traditioneller Kapitalmärkte mit dezentralen Finanzsystemen („DeFi") eine Vorreiterrolle einnimmt, gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. („Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), die einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, den Valour Dogecoin (DOGE) ETP in den skandinavischen Ländern an der Spotlight-Börse notiert hat. Damit wird das erste Dogecoin (DOGE) ETP in der Region lanciert, das Anlegern eine einfache und sichere Möglichkeit bietet, in DOGE zu investieren.