Brutaler Crash um 40 Prozent! Droht hier bereits der nächste Bilanzskandal?

Steht die Wall Street nach Super Micro Computer vor dem nächsten Bilanzskandal? Die Parallelen jedenfalls sind unübersehbar: Der Spezialist für Industrieroboter und die Automatisierung von Warenhäusern Symbotic hat die Veröffentlichung seines Jahresfinanzberichtes verschieben müssen.

Anleger reagierten am Mittwochnachmittag mit Entsetzen auf die Ankündigung des Unternehmens, dass es zu einem Fehler bei der Anerkennung von Umsätzen gekommen sei und die Einreichung des Berichtes daher verschoben werden müsse. Geschieht das nicht schnell genug, verletzt das die Bestimmungen der Technologiebörse Nasdaq, was in einem Delisting enden könnte.