Bitcoin erholt sich etwas von jüngsten Verlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat zur Wochenmitte wieder etwas angezogen und sich damit gegen die jüngsten Kursverluste gestemmt. Auf der Handelsplattform Bitstamp legte der Kurs der bekanntesten und wichtigsten Kryptowährung am Mittwoch bis auf gut 96.400 US-Dollar zu.

Damit rückt beim Bitcoin die Schallmauer von 100.000 Dollar wieder in Reichweite, nachdem die Kryptowährung zuletzt die längste Verlustphase seit der Rekordjagd nach dem Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen Anfang November hinnehmen musste. Der Bitcoin war am Dienstag unter 91.000 Dollar gerutscht, nachdem er erst am Freitag ein Rekordhoch bei 99.800 Dollar erreicht hatte.