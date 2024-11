Schwacher PC-Markt bringt Dell- und HP-Aktie unter Druck

(neu gefasst mit aktuellen Kursen)



NEW YORK (dpa-AFX) - Die bislang ausgebliebene Erholung des PC-Marktes hat am Mittwoch die Aktien von Dell und HP Inc unter Druck gebracht. Die beiden großen Computerkonzerne enttäuschten mit ihren Quartalszahlen. Die Umsatzentwicklung im dritten Jahresviertel hatte die Erwartungen der Anleger nicht erfüllt.

Dell und HP büßten am Mittwoch im New Yorker Handel jeweils rund 12,5 Prozent ein. HP notierten zuletzt bei 34 Dollar und damit auf dem tiefsten Stand seit Mitte September. Das Jahresplus dieser Aktie beläuft sich damit aktuell auf etwas mehr als 13 Prozent. Dell sackten auf 124 US-Dollar ab und sind zurück auf dem Niveau von Ende Oktober. Im bisherigen Jahresverlauf bedeutet das aber immer noch einen Gewinn von 62 Prozent für die Anleger und zeigt, dass Dell gut mithalten kann. Der vom Technologiesektor stark geprägte Leitindex Nasdaq 100 hat 2024 nur vereinzelt größere Gewinner vorzuweisen. Allen voran ist dies der KI-Chipexperte Nvidia mit einem Kursgewinn von rund 170 Prozent.