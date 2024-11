Menarini Group präsentiert auf dem San Antonio Breast Cancer Symposium 2024 neue und erweiterte Daten , die die Rolle von ORSERDU (Elacestrant) bei Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasiertem ER-positivem, HER2-negativem Brustkreb

Die Wirksamkeit von ORSERDU bei der Behandlung von Patientinnen und Patienten mit ER+/HER2-ESR1-Mut Brustkrebs im fortgeschrittenen Stadium oder metastasiertem Brustkrebs (mBC) ist in der Praxis gut belegt.

Aktualisierte Ergebnisse von Elacestrant in Kombination mit Abemaciclib zeigen eine günstige Wirksamkeit unabhängig vom ESR1-Mutationsstatus, mit einem beherrschbaren und vorhersehbaren Sicherheitsprofil bei Patientinnen und Patienten mit ER+/HER2- mBC.

FLORENZ, Italien und NEW YORK, 27. November 2024 /PRNewswire/ -- Die Menarini Group („Menarini"), ein international führendes Pharma- und Diagnostikunternehmen, und Stemline Therapeutics, Inc. („Stemline"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Menarini Group, die sich darauf konzentriert, Krebspatienten transformative onkologische Behandlungen anzubieten, werden auf dem kommenden San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) vom 10. bis 13. Dezember 2024 neue und erweiterte Daten zu ORSERDU (Elacestrant) präsentieren. Das Unternehmen wird Ergebnisse zum progressionsfreien Überleben in der Praxis (rwPFS) von ORSERDU bei erwachsenen Patientinnen und Patienten mit ER+/HER2-, fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs (mBC) vorlegen. Außerdem wird das Unternehmen aktualisierte Ergebnisse zur Wirksamkeit von Elacestrant plus Abemaciclib sowie eine gepoolte Sicherheitsanalyse der Phase 1b/2 der ELECTRA- und ELEVATE-Studien vorstellen.

ORSERDU Daten zum progressionsfreien Überleben in der Praxis

ORSERDU ist der erste und einzige orale Östrogenrezeptor-Antagonist (SERD), der für die Behandlung von ESR1-mutierten Tumoren zugelassen ist, die bei bis zu 50 % der fortgeschrittenen ER+-, HER2- oder mBC-Tumoren auftreten, die zuvor einer endokrinen Therapie (ET) im metastasierten Stadium ausgesetzt waren. Seit der Zulassung durch die US-amerikanische Food & Drug Administration (FDA) im Januar 2023 ist genügend Zeit vergangen, um den realen Einsatz von ORSERDU in der aktuellen mBC-Behandlungslandschaft zu beschreiben.

Die Ergebnisse, die auf der SABCS 2024 vorgestellt werden, zeigen die Wirksamkeit von ORSERDU in der Praxis bei Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittenem ER+/HER2- oder mBC. Die Analyse der Gesamtpopulation ergab ein medianes rwPFS von 6,8 Monaten. Das mediane rwPFS für Patientinnen und Patienten mit 1 bis 2 Linien vorheriger ET bei mBC betrug 8 Monate. Das beobachtete rwPFS ist über die Untergruppen der Analyse hinweg konsistent. Aktualisierte Ergebnisse und zusätzliche Informationen aus anderen Patientenuntergruppen werden auf dem Kongress vorgestellt.