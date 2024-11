Everest Group ernennt SS&C Blue Prism zum führenden Anbieter von Prozessorchestrierungsprodukten im PEAK Matrix® Assessment 2024

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Windsor, Conn. (ots/PRNewswire) - SS&C Technologies Holdings, Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4311904-1&h=1732933193&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4311904-1%26h%3D3845064716%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ssctech.com%252F%253Futm_campaign%253DSSC2024-Enterprise-Press-Release-1124%2526utm_medium%253Dpressrelease%2526utm_source%253Dprnews%2526utm_content%253DEverest-Process-Orchestration%26a%3DSS%2526C%2BTechnologies%2BHoldings%252C%2BInc.&a=SS%26C+Technologies+Holdings%2C+Inc.) (Nasdaq: SSNC) gab heute bekannt,dass SS&C Blue Prism im Everest Group PEAK Matrix® Assessment 2024 fürProzessorchestrierungsprodukte (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4311904-1&h=1793374708&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4311904-1%26h%3D2209880954%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.blueprism.com%252Fresources%252Fanalyst-reports%252Feverest-process-orchestration%252F%253Futm_campaign%253Dgl-web-2024-q4-11-21-report-%2526utm_source%253Dprnewswire%2526utm_medium%253Dpress-release%2526utm_content%253Dnewsroom%2526utm_term%253Deverest-group-process-orchestration-products-peak-matrix%2525C2%2525AE-assessment-2024%26a%3DEverest%2BGroup%2BProcess%2BOrchestration%2BProducts%2BPEAK%2BMatrix%25C2%25AE%2BAssessment%2B2024&a=Everest+Group+PEAK+Matrix%C2%AE+Assessment+2024+f%C3%BCr+Prozessorchestrierungsprodukte) als "Process Orchestration Leader" ausgezeichnet wurde."SS&C Blue Prism hat seine Position als Leader im zweiten Jahr in Folge imEverest Group PEAK Matrix® Assessment 2024 für Prozessorchestrierungsproduktebestätigt. Die Tiefe und Breite seiner Produktfähigkeiten, ein einheitlicherPlattformansatz, Investitionen in Produktinnovation und generative KI sowie einstarkes Partnerschafts-Ökosystem sind einige der Schlüsselfaktoren, die zuseiner Position beigetragen haben", sagt Amardeep Modi, Vizepräsident derEverest Group. "Die Benutzerfreundlichkeit des Produkts, die Integration mitRPA, die Skalierbarkeit und der Kundensupport gehören zu den wichtigstenStärken, die von den Kunden hervorgehoben werden."Diese Bewertung analysiert die globale Prozessorchestrierungslandschaft und 24Technologieanbieter anhand mehrerer Schlüsseldimensionen. Die Bewertung von SS&CBlue Prism umfasste die Analyse der Fähigkeiten des hybriden WorkforceManagements, der Vision und Strategie, der Implementierung und des Supportssowie der Vielfalt der Kundenbasis des Unternehmens in verschiedenen Branchen,Regionen und Unternehmensgrößen.