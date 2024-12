Gold mit Verschnaufpause! Perfekter Zeitpunkt zum Nachladen!

Liebe Leserinnen und Leser,

parallel zu der Aktienrallye stößt auch der Goldpreis in diesem Jahr in neue Regionen vor. Die wachsenden Schuldenberge weltweit lassen viele Investoren nach sicheren Häfen für ihr Geld suchen.

Je stärker die Schulden aus dem Ruder laufen, desto größter die Unsicherheit und desto größer das Interesse an Gold. Zusätzlich steigen quasi täglich die geopolitischen Spannungen auf unserem Erdball. Auch dies ist ein entscheidender Treiber für den Goldpreis.

Charttechnisch befinden wir uns gerade in einer für (Neu)-Investoren

hervorragenden Situation!

Quelle: StockCharts.com_Tageschart vom 26.11.2024

Der Goldpreis erlebte am Montag, den 25.11.2024 den stärksten Rückgang seit November 2020 um 3,4% auf 2.616 USD. Dies war sowohl der größte prozentuale als auch absolute Tagesverlust bei Gold seit über zwei Jahren und unterbrach eine fünf Tage andauernde Rallye, die den Goldpreis von 2.540 auf 2.720 USD gehievt hatte.

Die aktuelle Korrektur am Goldmarkt hat vor allem technische Gründe. Nach der starken Rallye in diesem Jahr auf 2.800 USD kam es zunächst zu einem ersten Korrekturimpuls, der den Preis bis auf die Unterstützung bei 2.540 USD führte. Von dort aus startete eine Zwischenerholung bis 2.720 USD, da die Stimmung der Spekulanten und Investoren ungebrochen euphorisch ist und diese erste Korrektur zum Kauf nutzen, in der Hoffnung, die Rallye würde sich danach ungebremst fortsetzen. Es ist typisch, dass nach einem so starken Anstieg eine Korrektur in mehreren Impulswellen erfolgt, insbesondere da der Terminmarkt weiterhin stark überkauft ist und so Raum für weitere Korrekturen lässt.

Nach der Zwischenerholung bis zum Widerstand bei 2.720 USDr leitete die Ankündigung von Friedensgesprächen zwischen Israel und der Hisbollah die nächste Korrekturwelle ein. Nach dem starken Preisrückgang am Montag, bewegt sich der Goldpreis aktuell wieder aufwärts, jedoch ist eine Fortsetzung der Korrekturbewegung bis auf 2.530 Dollar durchaus möglich. Es könnte sein, dass das Hoch, das im Oktober erreicht wurde, ein nachhaltiges Hoch für die kommenden Monate darstellt.

Mittel- bis langfristig sehen wir bei Gold und Goldaktien weiter extrem gute Chancen! Die weltweit größten Banken, wie Goldman Sachs und UBS, erwarten für 2025 weitere Gewinne und sehen den Goldpreis in der Region um 3.000 USD oder mehr!

Hochgradiges Goldprojekt in Kanada

In der Welt der Rohstoffe gibt es immer wieder spannende Entwicklungen, insbesondere im Goldsektor. Skeena Resources (WKN: A3CRER) hat sich als eines der vielversprechendsten Unternehmen etabliert, das ein bedeutendes Goldprojekt in Kanada vorantreibt.

Skeena ist ein kanadisches Bergbauunternehmen, das sich auf die Revitalisierung der Projekte Eskay Creek und Snip konzentriert, zwei ehemals produzierende Minen im Tahltan-Territorium im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia, Kanada.

Quelle: Skeena

Das Unternehmen hat im November 2023 eine endgültige Machbarkeitsstudie für Eskay Creek abgeschlossen, in der hochwertige, auf den Tagebau beschränkte Reserven von 4,6 Mio. Unzen Goldäquivalent mit einem Durchschnittsgehalt von 3,6 g/t Goldäquivalent, einem Kapitalwert nach Steuern von 2 Mrd. CAD, einer internen Rendite von 43 % und einer Amortisationszeit von 1,2 Jahren bei 1.800 USD/Unze Gold hervorgehoben werden.

Quelle: Skeena

Skeena treibt die Produktion von Eskay Creek aggressiv voran, wobei die Projektbauarbeiten vor Ort im Jahr 2024 fortgesetzt werden. Zusätzlich zu Eskay Creek und Snip verfügt das Unternehmen über mehr als 170.000 Hektar im Goldenen Dreieck, was Skeena zum drittgrößten Landbesitzer in der Region nach Newmont und Teck macht.

Exklusives Interview mit President & CEO Randy Reichert

Überblick über das Eskay Creek Goldprojekt

Das Eskay Creek Goldprojekt ist das Hauptaugenmerk von Skeena Resources. Das Unternehmen plant, dieses Projekt bis Mitte 2027 in Betrieb zu nehmen. Es wird erwartet, dass das Eskay Creek Goldprojekt in den ersten fünf Jahren eine Produktion von etwa 450.000 Goldäquivalent-Unzen pro Jahr erreichen wird.

Produktion und Kosten

Ein wichtiger Aspekt des Projekts sind die All-In Sustaining Costs (AISC), die mit 687 USD pro Unze in den ersten fünf Jahren angesetzt sind. Diese niedrigen Kosten sind auf die hohe Goldqualität von durchschnittlich 5,5 Gramm pro Tonne zurückzuführen, kombiniert mit kostengünstiger Wasserkraft aus BC Hydro.

Vielfalt der Metalle

Zusätzlich zu Gold wird auch Silber eine bedeutende Rolle spielen, das etwa 35% der Produktion ausmacht. Darüber hinaus enthält das Projekt auch nennenswerte Mengen an Antimon, Blei und Zink, was den Gesamtwert des Projekts weiter erhöht.

Finanzierungsstruktur des Projekts

Die Finanzierung für das Eskay Creek Projekt beläuft sich auf 750 Millionen USD. Diese Summe ist in vier Hauptbestandteile unterteilt: Ein 100 Millionen USD umfassendes Kostenüberlaufangebot, 100 Millionen USD Eigenkapital, ein Goldstream über 200 Millionen USD und ein 350 Millionen USD gesicherter Kredit. Diese Struktur zeigt, dass Skeena Resources gut aufgestellt ist, um die finanziellen Herausforderungen zu meistern.

Flexibilität und Zukunftsperspektiven