Kupferpreis in arger Bedrängnis. So schlimm kann es werden

Während Silber und Kupfer zuletzt arg ins Schlingern gerieten, zeigt sich Gold unverändert robust. Zwar konnte sich auch Gold nicht gänzlich der schwierigen Situation entziehen, doch im Vergleich zu den beiden anderen Metallen hält sich der Rücksetzer noch in Grenzen. Lesen Sie hierzu die Kommentare „Droht die große Korrektur? Silberpreis vor der Entscheidung. Produzentenaktien mit Schnappatmung“ und „Nächster Halt 3.000 USD? Goldpreis gelingt Weichenstellung. Barrick Gold, Newmont & Co. gehen steil“

Kupferpreis in arger Bedrängnis.

Für Kupfer geht es in der aktuellen Situation ums Ganze. Nach der halbherzigen Zwischenerholung, die zur Monatsmitte zu beobachten war, rückt nun erneut der zentrale Unterstützungsbereich 4,0 US-Dollar / 3,9 US-Dollar in den Fokus. Kupfer wird von zahlreichen Faktoren belastet. Die Stärke des US-Dollars ist da nur ein Aspekt.

So unterstrich das kürzlich veröffentlichte Monats-Bulletin für November der International Copper Study Group (ICSG) die angespannte Angebots-Nachfrage-Relation. Das ICSG gab für den gemeldeten Zeitraum Januar bis September 2024 einen deutlichen Überschuss für Kupfer in Höhe von 359.000 Tonnen an. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum betrug der Überschuss lediglich 42.000 Tonnen.

TIPP: Sichern Sie sich jetzt den exklusiven Report „Treibt Nvidias KI-Boom den Uranpreis?

3 aussichtsreiche Uran-Aktien mit Rallyepotenzial“ kostenlos

Fazit

Der Kupferpreis steuert auf die Entscheidung zu. Im besten Fall hält die wichtige und vermeintlich auch stark ausgebaute Unterstützungszone 4,0 US-Dollar / 3,9 US-Dollar dem Druck stand. Ein erfolgreicher Test könnte wiederum den Grundstein für eine Erholung in Richtung 4,3 US-Dollar oder gar in Richtung 4,5 US-Dollar legen. Sollte es hingegen unter die 3,9 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall würden Kupfer weitere Abgaben auf 3,6 US-Dollar drohen. Auch eine Bewegung auf 3,3 US-Dollar wäre nicht auszuschließen. Dort liegt ein markantes Tief aus dem September 2022.

Zahlreiche Unsicherheiten dominieren die fundamentale Seite. Vor allem die schleppende (chinesische) Nachfrage belastet. Zudem droht eine Verschlechterung der ohnehin bereits jetzt angespannten Handelsbeziehungen zwischen den USA und China mit dem Beginn von Trumps zweiter Präsidentschaft.

Ein schwächerer US-Dollar würde sich positiv auf die Nachfrage auswirken, doch die Zweifel an einer Leitzinssenkung der Fed auf der nächsten Sitzung im Dezember wachsen. Und so bleibt die Divergenz zwischen den langfristig unverändert exzellenten Perspektiven für Kupfer und den kurzfristigen Preisrisiken bestehen bzw. die Divergenz könnte sich sogar noch verstärken.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.