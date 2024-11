Rubel kollabiert, Frankreich-Krise, Nvidia: Es kracht an vielen Fronten!

Der Rubel kollabiert, die Frankreich-Krise ist zurück - und trotz permanenter Kaufempfehlungen fällt die Nvidia-Aktie weiter! Man könnte also sagen: es kracht an vielen Fronten! Der Rubel im freien Fall nach den Sanktionen der USA gegen Gazprombank - damit ist die russische Währung gewissermaßen tabu, gleichzeitig aber geraten damit aber auch die Gaslieferungen Russlands an Länder wie Ungarn und Österreich in Gefahr. In Frankreich versucht der Premierminister das Budget durch das Parlament zu bringen - die Risikoprämien für französische Anleihen steigen deutlich (und liegen nun über Staatsanleihen Griechenlands!) Und Nvidia fällt, weil vor allem die Zahlen von Dell nahelegen, dass die KI-Euphorie zusammen bricht. Aber wenigstens ist Bitcoin heute gestiegen..

