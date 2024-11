First Helium bestätigt Pläne für aufeinanderfolgende Bohrungen auf zwei Ölzielen - nachgewiesenes, unerschlossenes („PUD“) Ölvorkommen und große Leduc-Anomalie Unternehmen beschleunigt kurzfristiges Ölförderpotenzial durch strategisches zwei Bohrungen umfassendes Programm Calgary, Alberta, 27. November 2024 / IRW-Press / First Helium Inc. („First Helium“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: HELI) (OTCQB: FHELF) …