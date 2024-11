Wichtiger Sieg in Zagreb

ZAGREB (dpa-AFX) - Endlich wieder ein Auswärtssieg! Mit dem 3:0 (1:0) beim kroatischen Doublesieger Dinamo Zagreb hat Borussia Dortmund einen großen Schritt in Richtung direkter Qualifikation für die K.o.-Runde der Champions League gemacht. Treffer von Jamie Gittens (41. Minute), Ramy Bensebaini (56.) und Serhou Guirassy (90.) sorgten für den ersten Pflichtspielsieg in der Fremde seit über zwei Monaten. Allerdings musste Nationalspieler Julian Brandt drei Tage vor dem Bundesliga-Klassiker gegen den FC Bayern München das Spielfeld verletzt verlassen.

Zuletzt hatten die Dortmunder am 18. September ebenfalls in der europäischen Königsklasse ein Auswärtsspiel gewonnen. Damals hatte es auch ein 3:0 beim FC Brügge gegeben. Nach dem völlig verdienten Erfolg gegen das passive Team des früheren Bundesliga-Trainers Nenad Bjelica ist der Champions-League-Finalist der Vorsaison aber weiter der aktuell erfolgreichste deutsche Teilnehmer in diesem Wettbewerb. Mit zwölf Punkten aus fünf Partien ist das Team von Trainer Nuri Sahin Tabellenfünfter.