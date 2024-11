XI'AN, China, 28. November 2024 /PRNewswire/ -- Mit dem Aufkommen neuer Funkzugangstechnologien (Radio Access Technologies, RATs) ist die Struktur des Kernnetzes zunehmend komplexer geworden, was erhebliche Herausforderungen für den Netzbetrieb mit sich bringt. Dies unterstreicht die dringende Notwendigkeit eines technologischen Wandels. Der Aufstieg der Künstlichen Intelligenz (KI) hat verschiedenen Branchen neuen Schwung verliehen, und ihre Anwendung zur Beschleunigung der digitalen Transformation ist zu einem dominierenden Trend in der Kommunikationsbranche geworden. Als Antwort darauf hat Huawei die Führung bei der Entwicklung von ICNMaster übernommen, der branchenweit ersten intelligenten Betriebs- und Wartungslösung (B+W-Lösung) für Kernnetze, die auf einem Telekommunikationsfundamentmodell basiert. Diese bahnbrechende Lösung verleiht den Netzen Intelligenz, rationalisiert die Betriebs- und Wartungsabläufe und steigert die Effizienz. ICNMaster wurde landesweit an zahlreichen Standorten von China Mobile erfolgreich eingesetzt, unter anderem in den Provinzen Zhejiang, Qinghai und Guangdong.

Während der Überwachung und Fehlerbehebung ist der Alarm-Handling-Agent nahtlos mit dem Ticket-Handling-System verbunden und bietet dem B+W-Personal über eine Chatbot-Schnittstelle sofortigen Zugang zu genauen alarmbezogenen Informationen. Dieser Agent bietet auch Fallempfehlungen und intelligente Diagnosen, wodurch die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Alarmtickets im Kernnetz von 90 Minuten auf nur 12 Minuten reduziert wird – eine erstaunliche Effizienzsteigerung von 87 %.

Bei der Bearbeitung von Beschwerden automatisiert der Complaint Handling Agent die Klassifizierung und Diagnose von Beschwerden, die Analyse von Signalen und das Ausfüllen von Tickets. Die Signalanalyse über den Chatbot kann in einem viel einfacheren und schnelleren Verfahren durchgeführt werden, das in nur fünf Minuten abgeschlossen ist. Infolgedessen konnte die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Beschwerde-Tickets von 14,6 Stunden auf 5,2 Stunden gesenkt werden, was eine erhebliche Effizienzsteigerung von über 64 % bedeutet.

Der Telekommunikationsbereich ist komplex und hochspezialisiert, was strenge Anforderungen an KI-Anwendungen erfordert. Der ICNMaster von Huawei transformiert den B+W-Prozess durch die Einführung eines Telekommunikations-Grundmodells, das auf umfangreicher Feldkompetenz, Branchenkenntnis und robusten Tool-Integrationsfähigkeiten basiert. Diese Lösung vollzieht einen Paradigmenwechsel von den traditionellen manuellen Vorgängen mit unterschiedlichen Tools hin zu intelligenten Agenten, die eine automatische Orchestrierung und flexible Planung von Modellen und Toolbibliotheken ermöglichen. Es löst die Herausforderungen der abteilungsübergreifenden und fachübergreifenden Zusammenarbeit, nutzt intelligente Funktionen, vereinfacht Prozesse und verbessert die Effizienz und Erfahrung im Bereich B+W. In Zukunft wird Huawei mit mehr Betreibern zusammenarbeiten, um kontinuierliche Innovationen voranzutreiben, die Entwicklung intelligenter Anwendungen zu beschleunigen und umfassende Betriebs-, Wartungs- und Produktionskapazitäten zu verbessern. Mit diesen Maßnahmen wollen wir Betreibern einen hochgradig autonomen Betrieb des Kernnetzes ermöglichen und so ein bisher nicht gekanntes Maß an Effizienz und Exzellenz freisetzen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2568467/image.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-stellt-die-branchenweit-erste-ai-core-network-betriebs--und-wartungslosung-vor-icnmaster-302317939.html