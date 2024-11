Casio bringt die Nachbildung der allerersten G-SHOCK auf den Markt

TOKIO, 28. November 2024 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. gab heute die Veröffentlichung der neuesten Ergänzung der G-SHOCK-Familie von stoßfesten Uhren bekannt. Die neue DW-5000R ist eine detailgetreue Nachbildung der allerersten G-SHOCK aus dem Jahr 1983, der DW-5000C.

Zu diesem Anlass kehrte Casio zu den Ursprüngen der G-SHOCK zurück, die eine völlig neue Marktkategorie für Uhren schuf, mit dem Wunsch, dass die Marke G-SHOCK erneut eine neue Uhrenkategorie schafft. Das Ergebnis, die DW-5000R, ist eine originalgetreuere Nachbildung der DW-5000C als jede andere limitierte Neuauflage der Vergangenheit.[1] etabliert diese Nachbildung der allerersten G-SHOCK als Standard in der Casio-Produktpalette.

[1] Frühere Veröffentlichungen von limitierten Modellen zu G-SHOCK-Jubiläen wie die DW-5040

Das Band reproduziert das Originaldesign der DW-5000C nicht nur in der Länge, sondern auch in der Unebenheit des Bereichs um die Bandlöcher und sogar in der Position der Vertiefungen.[2] Die Oberseite mit den Schriftzügen „PROTECTION" und „G-SHOCK" weist das flache Design der ursprünglichen Lünette auf, und die rote, blaue und gelbe Farbgebung entspricht dem ursprünglichen Zifferblattdesign. Die intensive Konzentration auf das Aussehen des Originals erstreckt sich auch auf die subtilsten Details, einschließlich des zentralen Edelstahlgehäuses und des verschraubten Gehäusebodens mit der Gravur „Shock Resistant". Die DW-5000R wird sogar in Yamagata Casio – der „Mutterfabrik" von G-SHOCK – produziert, wo auch das Originalmodell entstand.

[2] Zahlreiche Einkerbungen auf dem Uhrenarmband

Trotz der hohen Originaltreue wurde dieses Modell auch mit modernen Funktionen wie einer LED-Hintergrundbeleuchtung mit hoher Helligkeit und einer Lünette und einem Armband aus biobasiertem Harz aktualisiert, einem Material, das dazu beitragen soll, die Umweltbelastung zu reduzieren.

