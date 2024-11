'Südwest Presse' zu Arbeitsmarkt

ULM (dpa-AFX) - Die "Südwest Presse" zum Arbeitsmarkt:

"Der Gesetzgeber muss vor allem die negativen Anreize beseitigen, die Demotivation beseitigen. Zu oft hängt am Schritt hin zur Mehrarbeit ein Rattenschwanz, der diesen Schritt alles andere als attraktiv erscheinen lässt. Das gilt für Menschen ohne Job, in Teilzeit oder in geringfügiger Beschäftigung. Es gilt für Menschen, für die sich eine Weiterqualifizierung und eine besser bezahlte Position nicht lohnt. Denn mitunter müssen die Betroffenen mit einem Schlag deutlich mehr Steuern und Sozialbeiträge zahlen, wenn sie zum Beispiel aus einem Minijob in ein reguläres Beschäftigungsverhältnis wechseln. Von mehr Arbeit bleibt nicht immer mehr Netto übrig. Das ist ein Problem, weil es den Beschäftigten die Lust auf mehr Arbeit austreibt."/yyzz/DP/men