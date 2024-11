FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Libanon:

"Einer Lösung für den gesamten Nahen Osten kommt man (...) schon deshalb kaum näher, weil die Waffenruhe den bitteren Krieg im Gazastreifen nicht beendet. Im Gegenteil scheint es, als habe sich Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu der Front im Norden entledigen wollen, um etwas internationalen Druck von der anderen Front zu nehmen. (.) Die Hamas-Führer in Gaza scheinen es darauf anzulegen, Israel in einen Vernichtungskrieg zu ziehen, in dessen Verlauf sich das Land international immer weiter isoliert, bis irgendwann auch die israelische Gesellschaft zerreißt. Gerade dieses Kalkül sollte für Israels Regierung Grund genug sein, mit aller Kraft an einer politischen Zukunft für Gaza zu arbeiten - zumal auch hier mit militärischen Mitteln kaum noch etwas erreicht werden kann."/yyzz/DP/men