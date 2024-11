$3 Mio für Minenpilotanlage und Ressourcenwachstum mit institutionellem Investor

Eine Frage beschäftigte bisher jedoch alle Aktionäre: Wie wird Tocvan diese Testminen-Pilotanlage finanzieren? Die Antwort folgte heute in Form einer äußerst positiven Pressemitteilung:

Tocvan verkündet Privatplatzierung in Höhe von $3 Mio., inklusive einer führenden Beteiligung von $1,8 Mio. eines institutionellen Investors – Bohrgeräte für das Gran-Pilar-Gold-Silber-Projekt werden mobilisiert

Tocvan hat sich eine Finanzierung in Höhe von $3 Mio. mit tatkräftiger Unterstützung eines institutionellen Investors gesichert. Die Mittel ermöglichen es dem Unternehmen, bedeutende Entwicklungsschritte am Gran Pilar-Projekt umzusetzen. Laut Pressemitteilung:

• Ab ca. 4. Dezember: Start von 1.250 m Kernbohrungen zur Ressourcendefinition der Main Zone Lagerstätte, wobei die Kosten durch Bohrguthaben des Joint-Venture Partners (Colibri) bezahlt werden, sodass Tocvan für dieses Bohrprogramm nicht bezahlen muss. Das Bohrprogramm soll bis Jahresende abgeschlossen sein.

• Ab Anfang Dezember: Start von bis zu 2.000 m RC-Bohrungen, um nördliche und nordöstliche Ressourcenexpansion zu testen, wobei einige Gebiete zu 100% von Tocvan kontrolliert werden.

• Genehmigung, Bau und Inbetriebnahme, Abbau und Verarbeitung in einer Pilot-Testminenanlage für bis zu 50.000 Tonnen. Inklusive dem Abbau und der Verarbeitung soll die Pilotanlage ca. $1,7 Mio. USD kosten. Tocvan schätzt in konservativer Manier, dass zwischen 800 und 1.400 Unzen Gold sowie 5.000 Unzen Silber produziert werden können, je nachdem wie die Gehalte und Gewinnungsraten ausfallen werden. Das würde bedeuten, dass Tocvan allein durch diese Testminen-Pilotanlage zwischen $2,25 Mio. und $3,82 Mio. USD durch Gold-Silber-Verkäufe an Einnahmen generieren würde. Beachtlich ist, dass die Kosten der Pilot-Testmine bei nur $1,7 Mio. USD liegen, sodass sofort mit einem satten Gewinn gerechnet werden kann. Hinzu kommt, dass Tocvan die Produktionsmenge an erwarteten Gold- und Silberunzen konservativ geschätzt hat, sodass noch weitaus mehr an positiven Cashflow möglich ist.

• Bereits im 1. Quartal 2025 sind systematische Grabungen ("trenching") und Schlitzproben ("channel sampling") auf dem gesamten Gebiet der Testmine geplant, bevor die 50.000 Tonnen direkt an der Erdoberfläche abgebaut und in der Pilotanlage verarbeitet werden.

CEO Brodie Sutherland zeigt sich in der Pressemitteilung begeistert: "Wir freuen uns, die Bohrungen in der Main Zone bei Pilar wieder aufzunehmen, wobei der Schwerpunkt auf der Erstellung eines robusten geologischen Modells liegt, das für die Ressourcenerschließung benötigt wird. Die Zusammenarbeit mit Colibri bei der Umsetzung dieser Bohrrunde ermöglicht es uns, das Projekt auf die kostengünstigste Weise voranzutreiben. In der Vergangenheit haben Kernbohrungen einige der besten Ergebnisse bei Pilar geliefert. Die Platzierung von Kernbohrungen im gesamten Projekt wird unser Verständnis verbessern und das Ressourcenwachstum unterstützen. Was die Pläne für RC-Bohrungen betrifft, so ist die Erstreckung der Mineralisierung nach Norden und Osten hin offen, und wir wollen die Mineralisierung in diesen Richtungen weiter definieren und ausdehnen, um das Ressourcenpotenzial möglichst schnell zu erweitern. Wir waren außerdem sehr beschäftigt mit unserer Planungs- und Entwicklungsstrategie, die mit laufenden Explorationsaktivitäten verbunden ist und weiteres Expansionspotenzial aufzeigt. Ein Testabbau ist bei Pilar für das zweite Quartal des nächsten Jahres geplant, und wir erkunden verwässerungsfreie Methoden, um den Rest der Inbetriebnahme vollständig zu finanzieren. Wir freuen uns darauf, die neuesten Ergebnisse zu mitzuteilen, während wir Pilar in Richtung Produktion vorantreiben."



Vollbild / Zielkarte des Gran Pilar Projektgebiets. Jüngste Oberflächenfunde haben mehrere Zielzonen im gesamten Projektgebiet hervorgehoben.

Fazit

Dank der heute bekanntgegebenen Finanzierung ist Tocvan nun bestens gerüstet, um das Gran Pilar Projekt in die nächste Entwicklungsphase zu bringen und den Aktionären außergewöhnliches Wachstumspotenzial mit attraktiven Renditeaussichten zu bieten. Ähnlich wie bei Minera Alamos könnte eine starke Kurssteigerung bei Tocvan folgen, da Minera Alamos nach dem erfolgreichen Machbarkeitsnachweis (eine 50.000-Tonnen Großprobe im Testminenbetrieb) eine mehr als achtfache Kurssteigerung verzeichnete, als Osisko Gold Royalties Ltd. (aktueller Börsenwert: $5 Mrd.) als Partner einstieg.

Mit 2 Bohrgeräten gleichzeitig im Einsatz ab Anfang Dezember steht Tocvan am Beginn eines beispiellosen Newsflows, der kontinuierlich spannende Bohrergebnisse liefern wird. Diese Bohrprogramme werden nicht nur die bevorstehende 1. Ressourcenschätzung vergrößern, sondern auch erstmals neue Ziele auf dem großen Grundstück anbohren, was die Chance eröffnet, zusätzliche Lagerstätten in unmittelbarer Nähe zur fortgeschrittenen Main Zone Lagerstätte zu entdecken.

Tocvan-Aktionäre dürfen sich auf einen starken Newsflow in den kommenden Wochen und Monaten freuen. Die erste Jahreshälfte 2025 wird dann voraussichtlich einen entscheidenden Meilenstein in der Erfolgsgeschichte des Unternehmens markieren, wenn die Pilotanlage in Betrieb genommen wird und die ersten Gold- und Silber-Barren gegossen werden. Mit den Einnahmen aus dem Gold- und Silberverkauf wird Tocvan nicht nur in der Lage sein, Kapital für die Expansion hin zur großangelegten Produktion zu generieren, sondern sich auch als äußerst attraktiver Partner für strategische Allianzen mit renommierten Goldproduzenten positionieren. Die Verhandlungsstärke von Tocvan war noch nie so hoch wie heute und wird weiter zunehmen, je näher der Produktionsstart der Pilot-Testmine rückt und belastbare Zahlen vorgelegt werden.

Einmal mehr hat das Management von Tocvan eindrucksvoll bewiesen, dass es im besten Interesse seiner Aktionäre handelt. Die Fähigkeit, nicht nur private sondern auch institutionelle Investoren als langfristige Aktionäre zu gewinnen, die fest an das Potenzial des Unternehmens glauben, zeigt den Weitblick und die Kompetenz des Teams – ein echter Gewinn für alle Beteiligten, und vor allem für die Aktionäre selbst. Für dieses immens wichtige "Startup"-Kapital von $3 Mio. muss Tocvan lediglich 6,25 Mio. neue Aktien zu $0,48 ausgeben, die zu den bereits bestehenden 51,5 Mio. Aktien im Markt hinzukommen. Eine starke Verwässerung der bestehenden Aktionäre konnte somit vermieden werden, um das Projekt in die (Vor-)Produktion zu bringen, die bereits im ersten Produktionsjahr voraussichtlich positiven Cashflow generieren wird. Darüber hinaus wird in der heutigen Pressemitteilung die Absicht hervorgehoben, nicht-verwässerbares Kapital zu beschaffen, sodass die heute angekündigte Finanzierung womöglich die letzte verwässernde Kapitalrunde ist.

Tocvan Ventures Corp. hat mit der erfolgreichen Sicherung der Finanzierung und der detaillierten Planung zur Umsetzung des Gran Pilar Gold-Silber-Projekts schon jetzt einen historischen Meilenstein erreicht. Die strategische Unterstützung durch institutionelle Investoren sowie die kostenfreie Durchführung eines Teils der Bohrprogramme unterstreichen die Effizienz und das Vertrauen in das Projekt und die Unternehmensführung.

Mit klaren Plänen für die Ressourcendefinition, Exploration und den Produktionsstart sowie einem Managementteam, das entschlossen und aktionärsorientiert agiert, ist Tocvan bestens positioniert, das volle Potenzial von Gran Pilar auszuschöpfen. Aktionäre können mit Spannung die Fortschritte in den kommenden Monaten verfolgen, während Tocvan sein ambitioniertes Ziel, eine erfolgreiche Gold-Silber-Produktion aufzubauen, konsequent weiterverfolgt. Angesichts der aktuell niedrigen Börsenbewertung von nur $25 Mio. ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis ein namhafter Gold-/Silber-Produzent als strategischer und nicht-verwässernder Partner einsteigt oder sogar eine direkte Übernahme initiiert.

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 51.539.114

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,46 CAD (27.11.2024)

Marktkapitalisierung: $24 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,306 EUR (27.11.2024)

Marktkapitalisierung: €16 Mio. EUR

Kontakt



www.rockstone-research.com

Rockstone Disclaimer: Bei dem Text und der zitierten Pressemitteilung handelt sich um freie Übersetzungen aus dem Englischen. Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp., sodass er von Handelsvolumen- und Kurssteigerungen profitiert, wobei er für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung auch bezahlt wird.

Tocvan News-Disclaimer: Brodie A. Sutherland, CEO von Tocvan Ventures Corp. und eine qualifizierte Person („QP") gemäß der Definition des Canadian National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

