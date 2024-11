Comviva ernennt Raja Mansukhani, um Wachstum und Wandel zu beschleunigen

NEW DELHI, 28. November 2024 /PRNewswire/ -- Comviva, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die digitale Transformation, der sich auf Customer Experience Management, Datenmonetarisierung und mobile Finanzdienstleistungen spezialisiert hat, gab heute die Ernennung von Raja Mansukhani zum Chief Strategy, Technology, and Transformation Officer bekannt. In dieser Schlüsselposition wird Raja die Umsetzung strategischer Initiativen vorantreiben, die für die Transformation von Comviva und die Verwirklichung der ehrgeizigen Vision Comviva 2.0 von zentraler Bedeutung sind.

Raja bringt über zwei Jahrzehnte Führungserfahrung in den Bereichen IT, Telekommunikation, Fintech und digitale Plattformen mit. Er führte Unternehmen durch umfangreiche geschäftliche und betriebliche Umstrukturierungen, Marktexpansionen und die Einführung innovativer Produkte und Technologien in verschiedenen globalen Märkten. Vor seinem Wechsel zu Comviva war Raja CEO eines Unternehmens für digitale Plattformen innerhalb der Axiata Group.