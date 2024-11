USI und Tech Mahindra gründen erstes Entwicklungszentrum in Indien , um technische Innovation voranzutreiben

SHANGHAI, 28. November 2024 /PRNewswire/ -- USI (SSE 601231), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Elektronikdesign und -fertigung sowie in der SiP (System-in-Package)-Technologie, gab eine Zusammenarbeit mit Tech Mahindra (NSE: TECHM), einem weltweit führenden Anbieter von Technologieberatung und digitalen Lösungen für Unternehmen aller Branchen, bekannt. Gegenstand der Zusammenarbeit ist die Errichtung des ersten Engineering Offshore Development Center (ODC) von USI in Indien. Das in der Tech Mahindra-Niederlassung in Bengaluru angesiedelte Entwicklungszentrum wird den Innovationsprozess zur Entwicklung intelligenter Geräte beschleunigen.

Die Zusammenarbeit zielt im Einzelnen darauf ab, skalierbare Lösungen anzubieten, die Markteinführung zu beschleunigen und innovative Fortschritte zu erzielen. Das gemeinsame Projekt wird den spezialisierten Talentpool und die fortschrittlichen Labors von Tech Mahindra nutzen und sich auf Technologien konzentrieren, die die Zukunft von vernetzten Geräten, additiver Fertigung, vernetzten Fahrzeugen sowie erweiterter und virtueller Realität vorantreiben sollen. Das Zentrum stellt einen wichtigen Meilenstein für USI dar, da es seine technischen Fähigkeiten auf Indien ausweitet und eine solide Grundlage für die Verbesserung der Entwicklung von Gerätesoftware, des Hardwaredesigns und der Tests bietet. USI zielt darauf ab, das Know-how von Tech Mahindra zu nutzen, insbesondere den Bedarf an Skalierbarkeit und Flexibilität, schnellere Produkteinführungen und Zugang zu spezialisierten Fähigkeiten und Einrichtungen.

Narasimham RV, President - Engineering Services, Tech Mahindra, sagte: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit USI, um ein einzigartiges technisches Entwicklungszentrum aufzubauen. Dies unterstreicht unser Engagement, Innovationen durch spezialisierte Engineering-Dienstleistungen voranzutreiben. Wir sind zuversichtlich, dass diese Zusammenarbeit den Weg für Fortschritte bei der Entwicklung von Gerätesoftware und -hardware ebnen und letztlich die Grundlage für künftige Partnerschaften schaffen wird."

Darüber hinaus wird das Zentrum umfassende Dienstleistungen anbieten, darunter die Entwicklung von Modem-Software, Android-Telefonie, Middleware, Board-Support-Package (BSP), Gerätetreiber-Engineering sowie fortschrittliche Hardware- und Leiterplattendesigns (PCB). Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Tech Mahindra, das für seine Kompetenz bei der Bereitstellung von Technologielösungen der nächsten Generation bekannt ist, seine Entwicklungskapazitäten für Modems, Hochfrequenzsoftware und Videobars erweitern.