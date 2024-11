RWE-Aktien: Top-Investment in erneuerbare Energien trotz Herausforderungen? Das Thema Nachhaltigkeit steht unter dem neuen Präsidenten Donald Trump vor einer ungewissen Zukunft, doch die Wall-Street-Bank Morgan Stanley sieht großes Potenzial in bestimmten Aktien, insbesondere in der des Energieversorgers RWE. Die Analysten …