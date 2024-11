Varta vor entscheidender Sanierung: Aktionäre kämpfen um ihre Rechte!

Varta, der in Schwierigkeiten geratene Batteriehersteller, steht vor einer entscheidenden Phase seiner Sanierung. Am Montag, den 25. November 2024, treffen sich Aktionäre und Gläubiger in Stuttgart, um über die geplanten Restrukturierungsmaßnahmen zu beraten und abzustimmen. Varta-Chef Michael Ostermann erwartet zwischen 100 und 200 Teilnehmer. Obwohl das Sanierungskonzept breite Unterstützung findet, drohen Kleinanlegern, die durch das Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG) potenziell enteignet werden könnten, erhebliche Verluste. Dieses Gesetz ermöglicht es, in Krisensituationen die Rechte der Anleger zu übergehen, was zu Widerstand seitens der Aktionärsschützer führt. Diese haben bereits Klage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht und argumentieren, dass die Maßnahmen verfassungswidrig seien.

Ostermann rechnet damit, dass das Verfahren bei Zustimmung bis Ende Januar 2025 abgeschlossen sein könnte. Im Falle einer Zustimmung würden die Varta-Aktien von der Börse genommen und neue Unternehmenszahlen für 2023 sowie die ersten Quartale 2024 veröffentlicht. Sollte der Widerstand der Aktionäre erfolgreich sein, könnte sich der Prozess jedoch verzögern. Varta plant, alle deutschen Standorte zu erhalten und die Mitarbeiterzahl von etwa 4.000 weitgehend beizubehalten, auch wenn in der Verwaltung Stellen abgebaut und in der Produktion neue Mitarbeiter gesucht werden sollen.

Trotz mehrfacher Korrekturen der Umsatzprognosen nach unten und einem erwarteten Jahreserlös von 750 bis 800 Millionen Euro zeigt sich Ostermann vorsichtig optimistisch für die Zukunft des Unternehmens. Er betont, dass das Hauptproblem in der hohen Verschuldung liege, nicht in der operativen Leistung. Varta sieht sich im Konsumgütermarkt gut aufgestellt und sieht Wachstumspotenzial in den Bereichen Hörgeräte und Energiespeicher für Photovoltaikanlagen.

Am Montag stieg die Varta-Aktie um über 18 Prozent, nachdem sie in diesem Jahr fast 90 Prozent an Wert verloren hatte. Bereits am Freitag hatten die Aktien über 8 Prozent zugelegt, nachdem die Kleinanleger Klage eingereicht hatten. Die Zustimmung der Mehrheit der Gruppen zum Restrukturierungsplan wird als entscheidend für die Zukunft des Unternehmens angesehen, da eine Herabsetzung des Grundkapitals auf 0 Euro und ein damit verbundenes Ausscheiden der derzeitigen Aktionäre geplant ist.

Die Varta Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 2,067EUR auf Lang & Schwarz (28. November 2024, 07:39 Uhr) gehandelt.