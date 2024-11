Thyssenkrupp Steel: 11.000 Jobs in Gefahr – Umbruch in der Stahlindustrie!

Die Stahlsparte von Thyssenkrupp steht vor einem tiefgreifenden Umbruch, der durch sinkende Stahlpreise und steigende Energiekosten bedingt ist. Der Konzern plant, bis 2030 insgesamt 11.000 Arbeitsplätze abzubauen, wobei 5.000 Stellen direkt abgebaut und 6.000 durch Auslagerungen an externe Dienstleister verloren gehen sollen. Ziel ist es, die Personalkosten um durchschnittlich 10 Prozent zu senken und die Weichen für eine nachhaltige Zukunft der angeschlagenen Stahlsparte zu stellen.

Aktuell laufen Gespräche mit dem tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky, der seinen Anteil an Thyssenkrupp Steel von 20 auf 50 Prozent erhöhen könnte. Kretinsky gilt als einer der wenigen Investoren, die bereit sind, in die defizitäre Sparte zu investieren. Thyssenkrupp plant zudem, die jährliche Stahlproduktion von 11,5 Millionen Tonnen auf maximal 9 Millionen Tonnen zu reduzieren. Auch die Schließung des Standorts Kreuztal-Eichen, wo Stahl weiterverarbeitet wird, steht auf der Agenda. Die Zukunft der Beteiligung an den Hüttenwerken Krupp-Mannesmann bleibt ungewiss, ein Verkauf wird geprüft.

Dennis Grimm, der Chef der Stahlsparte, betont die Notwendigkeit, sich an die veränderten Marktbedingungen anzupassen und langfristige Perspektiven für die Mitarbeiter zu schaffen. Trotz der schwierigen Lage konnte sich die Thyssenkrupp-Aktie in den letzten Wochen erholen, nachdem sie im September auf ein Allzeittief gefallen war.

Die Gewerkschaft IG Metall kritisiert die geplanten Einschnitte als "Kahlschlag" und warnt vor den Folgen für die Beschäftigten und den Industriestandort Nordrhein-Westfalen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck fordert Entlastungen für die Stahlbranche und setzt sich für den Schutz der deutschen Stahlindustrie ein. Gleichzeitig bekräftigt er das Engagement für den klimafreundlichen Umbau der Stahlproduktion, unterstützt durch staatliche Förderungen in Höhe von zwei Milliarden Euro.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 3,832EUR auf Lang & Schwarz (28. November 2024, 07:39 Uhr) gehandelt.