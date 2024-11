DAX vor Jahresendrally: Steigende Gewinne oder drohende Rückschläge?

Der DAX steht vor einer entscheidenden Phase, in der eine mögliche Jahresendrally den Anlegern hohe Gewinne bescheren könnte. Der deutsche Leitindex bewegt sich seit zwei Monaten in einer engen Spanne zwischen 19.000 und 19.600 Punkten. Historisch gesehen deutet eine längere Seitwärtsbewegung auf einen bevorstehenden explosiven Ausbruch hin. Trotz eines Rückgangs unter die 19.000 Punkte in der vergangenen Woche zeigt der DAX am Wochenanfang Stabilität über 19.400 Punkten und könnte sein Rekordhoch anvisieren.

Die Anleger agieren vorsichtig und setzen zunehmend auf Put-Optionen, um sich gegen mögliche Kursverluste abzusichern. Diese Strategie könnte größere Ausverkäufe eindämmen. Die jüngsten Entwicklungen an den Aktienmärkten, insbesondere die Ankündigungen von Donald Trump zu Importzöllen auf Waren aus Mexiko, Kanada und China, haben jedoch für Unsicherheit gesorgt. Diese Zölle könnten die exportlastige deutsche Wirtschaft erheblich belasten, da die USA der größte Abnehmer deutscher Waren sind.

Analysten warnen, dass die Zölle die deutschen Exporte in die USA mittelfristig um 15 Prozent drücken könnten, was die deutsche Wirtschaft mit über 23 Milliarden Euro belasten würde. Zudem könnten Zölle auf mexikanische und kanadische Waren auch deutsche Unternehmen treffen, die in diesen Ländern produzieren. Dennoch könnte ein höheres Angebot an günstigeren chinesischen Produkten in Europa die Inflation dämpfen und den Unternehmen niedrigere Finanzierungskosten ermöglichen.

Die Märkte zeigen sich nervös, und der DAX könnte seine Vortagsgewinne aufgrund der Zollängste wieder abgeben. Experten erwarten, dass die Volatilität an den Finanzmärkten zunehmen wird. Die kommenden Monate könnten entscheidend für die Marktentwicklung sein, da Anleger die geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen genau beobachten.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 19.327PKT auf Lang & Schwarz (28. November 2024, 07:41 Uhr) gehandelt.