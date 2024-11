Ölpreise im Sturzflug: Geopolitik und US-Politik belasten den Markt!

Am Montag fielen die Ölpreise deutlich, nachdem Russland im Ukraine-Konflikt eine Rakete mit längerer Reichweite eingesetzt hatte, was die Sorgen über eine geopolitische Eskalation verstärkte. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent sank um 1,23 Dollar auf 73,96 Dollar, während der Preis für die US-Sorte WTI um 1,37 Dollar auf 69,87 Dollar fiel. Diese Rückgänge stoppten die Gewinne der Vorwoche und wurden auch durch Personalentscheidungen der künftigen US-Regierung beeinflusst, die auf eine Erhöhung der Ölproduktion in den USA hindeuten.

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat Scott Bessent, einen Hedgefonds-Manager, als Finanzminister nominiert. Bessent hat Trump geraten, die US-Ölproduktion um 3 Millionen Barrel pro Tag zu steigern, was die derzeitige Produktion von etwa 13 Millionen Barrel pro Tag erheblich erhöhen würde. Eine solche Steigerung könnte das drohende Überangebot auf dem Weltmarkt im kommenden Jahr weiter verschärfen. Die Internationale Energieagentur (IEA) hat bereits ein reichliches Angebot an Rohöl festgestellt und warnt vor einem „beträchtlichen Überschuss“ an Rohöl bis Anfang 2025, sofern es keine größeren Störungen im internationalen Ölgeschäft gibt.