Goldpreis unter Druck: Geopolitik und Zinsen beeinflussen den Markt!

Der Goldpreis hat am Montag seinen Aufwärtstrend, der über fünf Handelstage anhielt, vorerst gestoppt. Zu Beginn der Woche fiel der Preis für eine Feinunze Gold an der Londoner Börse auf etwa 2.688 US-Dollar, was einem Rückgang von rund 28 Dollar im Vergleich zum Freitag entspricht. Marktanalysten sehen den Goldpreis derzeit in einem Spannungsfeld zwischen geopolitischen Risiken und der Entwicklung der Geldpolitik, insbesondere in den USA.

In den letzten Tagen haben sich geopolitische Spannungen, insbesondere im Nahen Osten, etwas entspannt, was den Goldpreis belastet hat. Medienberichten zufolge hat die israelische Regierung einem vorläufigen Waffenstillstand mit der Hisbollah zugestimmt, was als positiver Schritt gewertet wird. In der Vorwoche hatte der Goldpreis jedoch um mehr als 100 Dollar pro Unze zugelegt, vor allem aufgrund der Erwartung sinkender Zinsen in den USA. Da Gold keine Zinsen abwirft, führt ein Rückgang der Marktzinsen zu einer höheren Nachfrage nach dem Edelmetall.