Analysten heben Aroundtown: Kursziel steigt auf 2,80 Euro – Jetzt investieren?

Parallel dazu hat die Baader Bank die Einstufung für Aroundtown nach den Neunmonatszahlen auf "Add" belassen und ein Kursziel von 2,60 Euro gesetzt. Analyst Andre Remke stellte fest, dass das operative Ergebnis (FFO) weniger stark gesunken ist als befürchtet, was auf insgesamt solide Kennzahlen hinweist. Das Unternehmen könnte somit das obere Ende der FFO-Zielspanne für 2024 erreichen, was das Vertrauen der Anleger stärkt.

Die Aktien von Aroundtown reagierten positiv auf die optimistischere Einschätzung des Unternehmens und stiegen im frühen Xetra-Handel um mehr als fünf Prozent auf 3,04 Euro. Dies markiert den ersten Anstieg über die 3-Euro-Marke seit Ende Oktober und bringt die Aktien nahe an das Zwei-Jahres-Hoch von 3,09 Euro, das im Oktober erreicht wurde. In den ersten neun Monaten des Jahres konnte Aroundtown seinen Verlust im Vergleich zum Vorjahr deutlich reduzieren und peilt nun einen operativen Gewinn im oberen Bereich der im Sommer erhöhten Spanne von 290 bis 320 Millionen Euro an.

Analyst Andreas Pläsier von Warburg Research bezeichnete das dritte Quartal als robust, wobei ein besseres Finanzergebnis zu Vorsteuer- und Nettoergebnissen führte, die über den Erwartungen lagen. Pläsier erwartet, dass die positive operative Entwicklung aufgrund des sinkenden Zinsniveaus anhalten wird.

Insgesamt zeigt sich ein optimistisches Bild für Aroundtown, da die Unternehmenskennzahlen stabil sind und die Marktbedingungen sich verbessern. Die Analystenbewertungen und die positive Marktreaktion deuten darauf hin, dass das Unternehmen auf einem guten Weg ist, seine Ziele zu erreichen und möglicherweise auch Dividendenzahlungen in Betracht ziehen könnte, sofern die Refinanzierungsmöglichkeiten günstig sind.

Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 3,144EUR auf Lang & Schwarz (28. November 2024, 07:39 Uhr) gehandelt.