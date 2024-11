BioNTech: Kursziel gesenkt, aber vielversprechende Krebsforschung im Fokus!

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Biotech-Firma BioNTech von 124 auf 122 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Jessica Fye begründet diese Entscheidung in ihrem aktuellen Bericht über den Covid-Impfstoffmarkt. Obwohl sie die Umsatzprognose für BioNTech auf 2,6 Milliarden Dollar anhebt, erhöht sie gleichzeitig die Kostenprognose, da das Unternehmen in die Forschung, insbesondere in die Entwicklung des Krebsantikörpers BNT327, investiert.

Im Gegensatz dazu hat die US-Investmentbank Goldman Sachs BioNTech mit einem Kursziel von 137 US-Dollar auf "Buy" eingestuft. Analyst Chris Shibutani hebt die vielversprechenden Studiendaten zur Gesamtüberlebenszeit (OS) des Antikörpers BNT327 hervor, der gegen eine bestimmte Brustkrebsvariante (triple-negativ) gerichtet ist. Diese positiven Ergebnisse wurden im Vorfeld des San Antonio Breast Cancer Symposiums (SABCS) 2024 präsentiert.