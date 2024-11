Rheinmetall: Analysten heben Kursziele – Aktie auf Rekordkurs! Die Rheinmetall AG, ein führendes Unternehmen in der Rüstungs- und Automobilindustrie, erfreut sich weiterhin eines ungebrochenen Optimismus seitens der Analysten, was sich in stetig steigenden Kurszielen widerspiegelt. Am Dienstag stieg der …