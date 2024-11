Borussia Dortmund: Dividende, Neuwahlen und positive Sport-News im Fokus!

Ein weiterer wichtiger Punkt der Versammlung war die Neuwahl des Aufsichtsrates. Christian Schmid und Michael Zorc wurden neu in den Aufsichtsrat gewählt, während mehrere Mitglieder, darunter Judith Dommermuth, Silke Seidel und Matthias Bäumer, wiedergewählt wurden. Die beiden langjährigen Mitglieder Christian Kullmann und Bodo Löttgen schieden aus dem Aufsichtsrat aus und wurden mit Dank verabschiedet. In der konstituierenden Sitzung des neuen Aufsichtsrates wurde Silke Seidel zur neuen Vorsitzenden gewählt, während Ulrich Leitermann erneut als stellvertretender Vorsitzender fungiert. Zudem wurden die Mitglieder des Prüfungsausschusses bestätigt, wobei Prof. Dr. Bernhard Pellens erneut den Vorsitz übernahm.

Am 25. November 2024 fand die ordentliche Hauptversammlung der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA statt, bei der alle Tagesordnungspunkte einstimmig genehmigt wurden. Ein zentrales Thema war die Ausschüttung einer Dividende von 0,06 Euro pro Aktie, die aus einem Bilanzgewinn von insgesamt 37.857.162,45 Euro für das Geschäftsjahr 2023/2024 finanziert wird. Von diesem Betrag werden 6.622.639,20 Euro für die Dividende verwendet, während der Rest in die Gewinnrücklagen eingestellt wird.

Die Hauptversammlung war ein bedeutender Schritt für Borussia Dortmund, da sie nicht nur die finanzielle Stabilität des Vereins unterstreicht, sondern auch die personellen Veränderungen im Aufsichtsrat zeigt, die für die zukünftige strategische Ausrichtung des Vereins von Bedeutung sind. Die Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten spiegelt das Vertrauen der Aktionäre in die Geschäftsführung und die strategischen Entscheidungen des Vereins wider.

Zusätzlich zu den Themen der Hauptversammlung gab es positive Nachrichten aus der sportlichen Abteilung. Vor dem Champions-League-Auswärtsspiel gegen Dinamo Zagreb konnte Trainer Nuri Sahin vermelden, dass der zuletzt erkältete Torjäger Serhou Guirassy wieder fit ist. Auch Kapitän Emre Can wird voraussichtlich im Kader stehen. Die Mannschaft hat sich nach einer Reihe von Auswärtsniederlagen in der Champions League viel vorgenommen und strebt an, sich mit einem Sieg gegen Zagreb einen Platz in der K.-o.-Runde zu sichern.

Insgesamt zeigt die Hauptversammlung von Borussia Dortmund eine positive Entwicklung sowohl in finanzieller als auch in sportlicher Hinsicht, was die Zukunft des Vereins vielversprechend erscheinen lässt.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 3,24EUR auf Lang & Schwarz (28. November 2024, 07:42 Uhr) gehandelt.