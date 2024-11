Verdi fordert 7% Gehaltserhöhung für Postmitarbeiter – Was steckt dahinter?

Die Gewerkschaft Verdi hat eine Forderung nach einer Gehaltserhöhung von sieben Prozent für die rund 170.000 Tarifbeschäftigten der Deutschen Post beschlossen. Diese Forderung wurde von der Tarifkommission von Verdi formuliert, die zudem drei zusätzliche Urlaubstage für die Mitarbeiter anstrebt. Verdi-Vizechefin Andrea Kocsis begründet die Gehaltsforderung mit den steigenden Lebenshaltungskosten und dem Umstand, dass die Löhne vieler Postangestellten unter dem deutschen Durchschnittseinkommen liegen. Der aktuelle Tarifvertrag läuft zum Jahresende aus, was die Dringlichkeit der Verhandlungen erhöht.

Das Management der Deutschen Post reagierte auf die Forderungen zurückhaltend. In einem offiziellen Statement betonte das Unternehmen, dass die Sicherung der Beschäftigung in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld Priorität habe. Die Deutsche Post verweist darauf, dass die Entgelte der Tarifbeschäftigten bereits um durchschnittlich 11,5 Prozent gestiegen seien und sieht die geforderte Erhöhung als nicht im Einklang mit der wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Unternehmens an. Zudem kündigte die Bundesnetzagentur an, dass die Preise für den Briefversand ab Januar um 10,5 Prozent steigen dürfen, was die finanziellen Herausforderungen des Unternehmens weiter verdeutlicht.