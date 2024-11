Schaeffler streicht 4.700 Jobs: Umstrukturierung trifft Europa hart!

Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat seine Pläne zur Reduzierung von 4.700 Arbeitsplätzen in Europa konkretisiert, was eine umfassende Umstrukturierung des Unternehmens zur Folge hat. Der Betrieb in Berndorf, Österreich, wird geschlossen, wo derzeit Radlager, Radnabenmodule und Getriebelager für Nutzfahrzeuge produziert werden. Diese Entscheidung ist Teil einer Reaktion auf die anhaltenden Herausforderungen in der Branche, einschließlich einer schwachen Konjunktur und einem intensiven Wettbewerb, insbesondere durch asiatische Hersteller.

Zusätzlich wird das Kupplungswerk in Sheffield, Großbritannien, aufgegeben. Die Produktion von Kupplungen wird künftig in Schaeffler-Werken in Indien und Ungarn fortgeführt. Die Standorte in Kysuce (Slowakei) und Brasov (Rumänien) sollen Produktionskapazitäten übernehmen, sind jedoch ebenfalls von Personalabbau betroffen. Insgesamt entfallen etwa 2.800 der Stellenstreichungen auf Deutschland, insbesondere an den großen Standorten in Herzogenaurach, Regensburg und Schweinfurt, während 1.900 Arbeitsplätze außerhalb Deutschlands betroffen sind. Durch interne Verlagerungen wird der Nettoabbau auf etwa 3.700 Stellen reduziert.