Gewinnwarnung bei A.H.T.: Verzögerungen bei Biomasse-Projekten in Japan!

A.H.T. Syngas Technology N.V. hat am 26. November 2024 eine Gewinnwarnung veröffentlicht, die auf Verzögerungen bei der Umsetzung eines Rahmenvertrags mit einem japanischen Kunden hinweist. Die geplanten Projektaufträge, die ursprünglich für das Geschäftsjahr 2024 vorgesehen waren, wurden auf 2025 verschoben. Diese Entscheidung resultiert aus unvorhergesehenen Schwierigkeiten bei der lokalen Beschaffung und Integration von Komponenten, die für den Betrieb der Biomassekraftwerke erforderlich sind. Diese Herausforderungen liegen in der Verantwortung des Kunden, der für die Bereitstellung von Materialien wie Trocknungs- und Transporttechnologien sowie für die Anpassung der Technologie an die spezifischen japanischen Rahmenbedingungen zuständig ist.

Trotz dieser Rückschläge hat A.H.T. bereits die erste von vier Linien des ersten Biomassekraftwerks erfolgreich in Betrieb genommen. Die nächsten Linien sollen planmäßig in den kommenden Wochen folgen. Das Unternehmen betont, dass es in engem Austausch mit dem Kunden steht und zusätzliche Dienstleistungen sowie Komponenten anbietet, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage zu beschleunigen. CEO Gero Ferges äußerte, dass Verschiebungen bei einem so umfangreichen Rahmenvertrag, der insgesamt 20 Biomassekraftwerke umfasst, nicht ungewöhnlich seien. Er sieht die Möglichkeit, die Verträge für die vierten und fünften Anlagen noch in diesem Jahr abzuschließen, geht jedoch von einer mehrmonatigen Verzögerung bei den Umsätzen und Erlösen aus.

Aufgrund der laufenden Gespräche mit dem Kunden kann A.H.T. derzeit keine aktualisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2024 abgeben. Die japanische Regierung verfolgt weiterhin das Ziel, die Abhängigkeit von nuklearen und fossilen Energieträgern zu reduzieren, was der Biomasse als einer der tragenden Säulen der regenerativen Energieerzeugung zugutekommt. A.H.T. sieht sich gut positioniert, um die dezentrale Energieversorgung ländlicher Regionen in Japan zu unterstützen, da etwa 70 Prozent der Landesfläche bewaldet sind und somit eine hohe Verfügbarkeit an lokaler Biomasse gegeben ist.

Das Management von A.H.T. wird die aktuelle Situation in einem Video-Call am 28. November 2024 erläutern und steht für Fragen zur Verfügung. Die Entwicklungen werden von Analysten und Investoren aufmerksam verfolgt, da sie entscheidend für die zukünftige Geschäftsentwicklung des Unternehmens sein könnten.

Die A.H.T. Syngas Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,56 % und einem Kurs von 11,40EUR auf Frankfurt (27. November 2024, 21:01 Uhr) gehandelt.