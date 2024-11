Stephan Weil fordert Staatshilfe: So will er die Industrie retten!

Ein weiterer Punkt, den Weil ansprach, war die Diskussion um das geplante Verbot von Verbrennungsmotoren bis 2035. Er warnte davor, durch ständige Änderungen Unsicherheit in die Industrie zu bringen, da diese bereits Investitionen in die Umstellung auf alternative Antriebe getätigt habe. Zudem äußerte er sich optimistisch über die Zukunft von Volkswagen, trotz der aktuellen Krise und der drohenden Werksschließungen. Er sieht Alternativen zu Schließungen, die nun von den Tarifpartnern verhandelt werden müssen.

In einem anderen Kontext hat Volkswagen bekannt gegeben, dass das umstrittene Werk in der Uiguren-Region Xinjiang verkauft wurde. Der Standort war wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik. Volkswagen hatte das Werk gemeinsam mit dem chinesischen Staatskonzern Saic betrieben, jedoch seit 2019 keine Autos mehr dort produziert. Der Verkauf wurde aus wirtschaftlichen Gründen vollzogen, und der neue Käufer ist ein Staatsbetrieb aus Shanghai. Gleichzeitig verlängerte Volkswagen den Kooperationsvertrag mit Saic um zehn Jahre bis 2040, um eine neue Produktoffensive in China zu starten.

Volkswagen plant, bis 2030 jährlich vier Millionen Autos in China zu verkaufen und einen Marktanteil von 15 Prozent zu erreichen. Der Konzern steht jedoch unter Druck, da er im Elektroautomarkt hinter der Konkurrenz zurückgeblieben ist. Experten kritisieren, dass Volkswagen den Einstieg in die E-Mobilität verpasst hat und hohe Kosten bei schwacher Auslastung zu tragen hat. Die Unsicherheiten und Herausforderungen, sowohl in Deutschland als auch in China, machen die Zukunft des Unternehmens ungewiss, während der Konzern versucht, sich auf die Elektrifizierung zu konzentrieren.

