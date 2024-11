1&1 AG: Analysten teilen sich – UBS senkt Kursziel, Barclays hebt an!

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die 1&1 AG von 21 auf 20 Euro gesenkt, während die Einstufung auf "Buy" beibehalten wurde. In einem aktuellen Branchenkommentar hebt Analyst Polo Tang hervor, dass die jüngsten Quartalszahlen der Mobilfunkanbieter in Deutschland die Bedenken hinsichtlich des intensiveren Wettbewerbs, insbesondere im Niedrigpreissegment, verdeutlicht haben. Trotz der kurzfristig schwächeren operativen Trends zeigt sich Tang optimistisch für United Internet und 1&1, insbesondere aufgrund der langfristigen Mobilfunk-Partnerschaft mit Vodafone, die über 18 Jahre läuft.

Parallel dazu hat die britische Investmentbank Barclays das Kursziel für 1&1 von 17 auf 20 Euro angehoben, jedoch die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Mathieu Robilliard hat in seiner am Montag veröffentlichten Analyse mehrere Anpassungen an seinen Schätzungen vorgenommen. Dabei hat er die Bewertungsbasis für seine Kursziele auf das Jahr 2025 vorgezogen und seine Kostenschätzungen im Hinblick auf die Auktionen von Mobilfunkfrequenzen optimistischer gestaltet.