Marktverunsicherung: Anleihenrenditen steigen – Was Anleger jetzt wissen müssen! Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben in den letzten Handelstagen an Wert gewonnen, wobei der Euro-Bund-Future bis Mittwochvormittag um 0,25 Prozent auf 134,23 Punkte anstieg. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen liegt bei 2,14 Prozent. Trotz …