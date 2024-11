Rente mit 67: Bundesbank-Präsident warnt vor Fachkräftemangel und Wirtschaftskrise!

In einer aktuellen Rede hat Bundesbank-Präsident Joachim Nagel die Notwendigkeit einer späteren Rente in Deutschland betont, um den Herausforderungen einer schwachen Wirtschaft und dem Fachkräftemangel zu begegnen. Nagel fordert die Politik auf, Anreize für einen vorgezogenen Rentenbeginn abzubauen und ab 2031 ein schrittweise höheres Rentenalter einzuführen, das an die steigende Lebenserwartung gekoppelt ist. Er argumentiert, dass die Menschen heute länger leben und in besserer Gesundheit sind, was es rechtfertige, einen Teil dieser Lebensjahre in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

Nagel hebt hervor, dass die gegenwärtige wirtschaftliche Schwäche in Deutschland nicht nur konjunkturelle, sondern auch strukturelle Ursachen hat. Dazu zählen steigende Energiepreise infolge des Ukraine-Kriegs, hohe Kosten für den Übergang zu einer CO2-neutralen Wirtschaft, der demografische Wandel und eine zunehmende Abschottung in der Weltwirtschaft. Um die Standortbedingungen zu verbessern, schlägt er Maßnahmen vor, die insbesondere den Fachkräftemangel adressieren. Dazu gehört die Förderung von Menschen, die aufgrund von Pflegeverpflichtungen nur eingeschränkt arbeiten können, durch bessere Betreuungsmöglichkeiten. Zudem müsse Deutschland attraktiver für ausländische Fachkräfte werden.